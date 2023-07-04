Могут ли сотрудники ТЦК заходить в жилье: адвокат удивил правдивым ответом

Сотрудники ТЦК и СП могут зайти в жилье человека лишь в одном случае.

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Сотрудники военкомата не имеют права заходить в жилье людей / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УП

В Украине продолжается мобилизация и сотрудники ТЦК раздают повестки. В Сети появилось скандальное видео, на котором видно, что военные зашли прямо внутрь дома местного жителя в Хмельницкой области. Адвокат Ростислав Кравец рассказал ТСН.ua о том, могут ли на самом деле так поступать сотрудники ТЦК.

Оказывается, они не могут просто так зайти в дом без разрешения владельца.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", - сказал Кравец.

видео дня

Зайти в дом они могут без разрешения суда лишь в том случае, если получили вызов об угрозе жизни.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", — уточнил Кравец.

Скандал в Хмельницкой области

Напомним, сотрудник ТЦК ворвались в дом мужчины, угрожал сломать ногу, и запрещал снимать все на телефон, утверждая, что в период военного положения у человека якобы "ограничиваются права".

"На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом", – говорил сотрудник ТЦК.

В Хмельницком областном ТЦК и СП решили начать служебную проверку по данному факту. Они планируют принять "справедливое решение".

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