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На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

Анна Ярославская
29 июня 2023, 06:43 обновлено 29 июня, 06:55
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Также в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях была угроза применения ударных дронов Shahed.
Ракетный удар, дроны
Ночью украинцев предупреждали об угрозе ракетного и дронового удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence.ua

В ночь на 29 июня Россия в очередной раза атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области раздались взрывы. В Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.

"Ракетная опасность – Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области! Угроза применения баллистического вооружения", - говорилось в сообщении.

Также в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях была угроза применения ударных дронов Shahed.

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По данным Суспільного, в Запорожье прогремели сразу несколько взрывов.

Мониторинговые паблики сообщили и о взрывах в Харькове. Также сообщалось об угрозе удара по городу ракетами С-300. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 людей, в том числе троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Контрразведка задержала агента спецслужб страны-агрессора России, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Корректировщик оказался "расконсервированным" агентом главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

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