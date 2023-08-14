РФ нацелилась на один город Украины: Жданов назвал, куда ждать удара оккупантов

Самое тяжёлое, чего можно ждать от оккупантов РФ в преддверии Дня Независимости Украины – это попытка России отбить Купянск Харьковской области, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов
"Сейчас на Купянско-Лиманском направлении наблюдается активизация, и на этом участке фронта противник и дальше будет активно развивать боевые действия. Это единственное место, где у россиян есть явное преимущество, и они могут воспользоваться этим", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Говоря о вероятности захвата РФ Купянска, Жданов отметил, что шансы у оккупантов на это небольшие, но есть.
"Самое плохое для нас тут то, что противник может заставить нас вводить в бой свежие резервы на этом участке фронта. А это значит, что резервов может не хватить на Мелитопольском или Бердянском направлениях, где мы ведём контрнаступательную операцию. В этом и заключается главный замысел противника", - пояснил он.
Собеседник уточнил, что вероятный захват РФ территории вокруг Купянска и прикрытие ее водохранилищем представляет собой тактическую военную операцию.
"Стратегическая составляющая состоит в том, чтобы оттянуть наши резервы и заставить нас вводить их в бой на других участках фронта", - добавил Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Ранее сообщалсоь, что ситуация под Купянском тяжелая, но армия держит контроль. Армия Украины знает, что хотят делать российские оккупанты на Купянском направлении, и понимает их слабые места, сказал представитель ВСУ Сергей Череватый.
Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал о том, что Россия проводит маневры в районе Купянска, Лимана, Сватово и Кременной, чтобы отвлечь силы украинских войск от Бахмутского направления. Как полагает эксперт , 100-тысячная группировка оккупантов, которая там находится, на пределе своих возможностей.
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