РФ перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу на Кольском полуострове

После удара по военной авиабазе РФ Энгельс оккупанты перебросили свою технику дальше от границ Украины.

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РФ перебросила Ту-95 на Кольский полуостров / Википедия, Минобороны РФ

Несколько стратегических бомбардировщиков Россия перебросила на авиабазу Оленья на Кольском полуострове.

Как пишет финское издание Ilta-Sanomat, об этом свидетельствуют последние опубликованные спутниковые снимки.

В частности, спутниковый фото зафиксировали расположение на авиабазе российских военных самолетов.

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На авиабазе зафиксированы находятся бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. Также на авиабазе Оленья замечен транспортный самолет РФ Ан-22.

Добавим, что после удара по военной авиабазе РФ Энгельс оккупанты перебросили свою технику дальше, за пределы досягаемости украинских ударов.

Ранее эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе. Александр Коваленко рассказал, что Москва практически не защищена ПВО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ. Москва запустила десятки ракет далеко на западные регионы Украины, нацелившись на авиабазы ВСУ.

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