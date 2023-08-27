РФ перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу на Кольском полуострове

Несколько стратегических бомбардировщиков Россия перебросила на авиабазу Оленья на Кольском полуострове.
Как пишет финское издание Ilta-Sanomat, об этом свидетельствуют последние опубликованные спутниковые снимки.
В частности, спутниковый фото зафиксировали расположение на авиабазе российских военных самолетов.
На авиабазе зафиксированы находятся бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. Также на авиабазе Оленья замечен транспортный самолет РФ Ан-22.
Добавим, что после удара по военной авиабазе РФ Энгельс оккупанты перебросили свою технику дальше, за пределы досягаемости украинских ударов.
Ранее эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе. Александр Коваленко рассказал, что Москва практически не защищена ПВО.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ. Москва запустила десятки ракет далеко на западные регионы Украины, нацелившись на авиабазы ВСУ.
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