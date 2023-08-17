Бьют десятками ракет: РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ — FT

Москва запустила десятки ракет далеко на западные регионы Украины, нацелившись на авиабазы ВСУ.

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Самолеты ВСУ оснащены ракетами Storm Shadow / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Российские оккупанты пытаются уничтожить авиабазы, взлетно-посадочные полосы, а также центры подготовки пилотов и истребители, которые бьют по позициям РФ крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP.

"На этой неделе Москва запустила десятки ракет далеко на западные регионы Украины, нацелившись на авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов, которые находятся на расстоянии до 1000 км от линии фронта", - говорится в материале британской Financial Times.

Отмечается, что по официальным данным только во вторник было выпущено 28 крылатых ракет РФ, 16 из которых были перехвачены.

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Британские журналисты пишут, что ВСУ во время ударов по объектам расположения украинских ВВС, спешно передислоцируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал.

Уточняется, что пилоты ВСУ постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.

"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow. Российские оккупанты пытаются наносить удары по аэродрому в Староконстантинове, стремясь уничтожить авиацию ВСУ, способную нести дальнобойные ракеты Storm Shadow (SCALP).

Напомним, в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов. Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардиском районе. В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов.

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