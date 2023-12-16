У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

Издание Bild пишет о том, что Россия планирует оккупировать Днепр и Харьков. Аналитики Института изучения войны дали свою оценку статье.

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У Путина якобы есть военный план по захвату части Украины до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой со ссылкой на данные разведки описало военный план российского диктатора Владимира Путина по оккупации Украины до 2026 года. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали данные журналистов и оценили, насколько хозяину Кремля удастся реализовать свои захватнические цели.

Военный план Путина: в Bild узнали детали

Издание Bild, ссылаясь на разведывательные данные и источники, пишет о том, что Россия планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех уже незаконно аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов.

В частности, до конца 2024 года страна-агрессор планирует захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и земли до реки Оскол в Харьковской области.

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Также Россия планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков, если это будет возможно, в 2025 и 2026 годах.

Россия планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей / Фото: Bild

Bild со ссылкой на инсайдерский источник также заявил, что Россия планирует оккупировать значительную часть восточной Украины, расположенную к востоку от реки Днепр, в течение следующих 36 месяцев.

Кроме этого, Россия планирует удерживать нынешнюю линию фронта в Херсонской области вдоль реки Днепр и обеспокоена лишь тем, чтобы не допустить продвижения украинских сил на юге Украины в направлении оккупированного Крыма.

Что говорят аналитики Института изучения войны

Цели по захвату Востока Украины, озвученные Bild, совпадают с текущими локальными наступательными операциями России в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Аналитики ISW отмечают, что издание Bild ранее публиковало в основном точные данные разведки о планах России по полномасштабному вторжению в Украину в декабре 2021 года. Тогда прогнозировалось, что Россия нападет на Украину на юге из Крыма, с контролируемой Россией территории на востоке Украины и с севера. Правда газета прогнозировала нападение в конце января или в начале февраля 2022 года.

ISW отметил, что не может самостоятельно проверить достоверность отчетов Bild, но информация о планах России по войне в Украине до 2026 года соответствует подготовке России к длительным военным действиям.

Российское военное командование осуществляет долгосрочную реструктуризацию и расширение с целью формирования стратегических резервов. Кроме того, РФ постепенно мобилизует свои вооруженные силы для ведения длительной войны.

По мнению военных аналитиков, сообщения о средне- и долгосрочных планах России по оккупации территории за пределами четырех незаконно аннексированных территорий также являются правдоподобными, учитывая то, что российские официальные лица, в том числе президент России Владимир Путин, в последнее время вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступательные операции с целью расширения своих позиций в Харьковской области.

Кроме этого, российские официальные лица сделали заявления о намерении России оккупировать и аннексировать дополнительную украинскую территорию за пределами нынешней линии фронта.

О чем еще говорилось в статье Bild

Издание отмечает, что захватнические планы России основываются на мобилизации российской оборонно-промышленной базы, ежегодных потерях около 100 000 военнослужащих в изнурительных наступательных операциях, а также на возможном избрании нового президента США в 2024 году, который резко сократит или прекратит военную поддержку Украины.

Недавно ISW оценил, что внезапное прекращение западной помощи, вероятно, рано или поздно приведет к краху способности Украины сдерживать российских военных, и при таком сценарии российские войска могут, в конце концов, продвинуться до западной украинской границы.

В Bild также сообщили, что Кремль планирует полагаться на "фиктивные переговоры", продолжая проводить наступательные операции, подобно тому, как Россия вела переговоры о Минских соглашениях в 2015 году, в то время как российские военные продолжали оккупировать дополнительные украинские населенные пункты.

Как сообщал Главред, аналитики ISW недавно отмечали, что страна-агрессор РФ не отказалась от своих целей в Украине и не готова к переговорам с Киевом. Возможно Кремль планирует захватить больше, чем четыре области Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Кремле нет планов на продолжение войны в 2025 году, однако они могут быть скорректированы по итогам 2024 года.

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