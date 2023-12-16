УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

Анна Ярославская
16 декабря 2023, 08:54
Издание Bild пишет о том, что Россия планирует оккупировать Днепр и Харьков. Аналитики Института изучения войны дали свою оценку статье.
Путин, россиийские военные
У Путина якобы есть военный план по захвату части Украины до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой со ссылкой на данные разведки описало военный план российского диктатора Владимира Путина по оккупации Украины до 2026 года. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали данные журналистов и оценили, насколько хозяину Кремля удастся реализовать свои захватнические цели.

Военный план Путина: в Bild узнали детали

Издание Bild, ссылаясь на разведывательные данные и источники, пишет о том, что Россия планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех уже незаконно аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов.

В частности, до конца 2024 года страна-агрессор планирует захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и земли до реки Оскол в Харьковской области.

видео дня

Также Россия планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков, если это будет возможно, в 2025 и 2026 годах.

Карта Bild
Россия планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей / Фото: Bild

Bild со ссылкой на инсайдерский источник также заявил, что Россия планирует оккупировать значительную часть восточной Украины, расположенную к востоку от реки Днепр, в течение следующих 36 месяцев.

Кроме этого, Россия планирует удерживать нынешнюю линию фронта в Херсонской области вдоль реки Днепр и обеспокоена лишь тем, чтобы не допустить продвижения украинских сил на юге Украины в направлении оккупированного Крыма.

Что говорят аналитики Института изучения войны

Цели по захвату Востока Украины, озвученные Bild, совпадают с текущими локальными наступательными операциями России в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Аналитики ISW отмечают, что издание Bild ранее публиковало в основном точные данные разведки о планах России по полномасштабному вторжению в Украину в декабре 2021 года. Тогда прогнозировалось, что Россия нападет на Украину на юге из Крыма, с контролируемой Россией территории на востоке Украины и с севера. Правда газета прогнозировала нападение в конце января или в начале февраля 2022 года.

ISW отметил, что не может самостоятельно проверить достоверность отчетов Bild, но информация о планах России по войне в Украине до 2026 года соответствует подготовке России к длительным военным действиям.

Российское военное командование осуществляет долгосрочную реструктуризацию и расширение с целью формирования стратегических резервов. Кроме того, РФ постепенно мобилизует свои вооруженные силы для ведения длительной войны.

По мнению военных аналитиков, сообщения о средне- и долгосрочных планах России по оккупации территории за пределами четырех незаконно аннексированных территорий также являются правдоподобными, учитывая то, что российские официальные лица, в том числе президент России Владимир Путин, в последнее время вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступательные операции с целью расширения своих позиций в Харьковской области.

Кроме этого, российские официальные лица сделали заявления о намерении России оккупировать и аннексировать дополнительную украинскую территорию за пределами нынешней линии фронта.

О чем еще говорилось в статье Bild

Издание отмечает, что захватнические планы России основываются на мобилизации российской оборонно-промышленной базы, ежегодных потерях около 100 000 военнослужащих в изнурительных наступательных операциях, а также на возможном избрании нового президента США в 2024 году, который резко сократит или прекратит военную поддержку Украины.

Недавно ISW оценил, что внезапное прекращение западной помощи, вероятно, рано или поздно приведет к краху способности Украины сдерживать российских военных, и при таком сценарии российские войска могут, в конце концов, продвинуться до западной украинской границы.

В Bild также сообщили, что Кремль планирует полагаться на "фиктивные переговоры", продолжая проводить наступательные операции, подобно тому, как Россия вела переговоры о Минских соглашениях в 2015 году, в то время как российские военные продолжали оккупировать дополнительные украинские населенные пункты.

Как сообщал Главред, аналитики ISW недавно отмечали, что страна-агрессор РФ не отказалась от своих целей в Украине и не готова к переговорам с Киевом. Возможно Кремль планирует захватить больше, чем четыре области Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Кремле нет планов на продолжение войны в 2025 году, однако они могут быть скорректированы по итогам 2024 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Прорыв к Крыму, истребители и танки Abrams: ВСУ в 2024-м будут наступать – Welt

Прорыв к Крыму, истребители и танки Abrams: ВСУ в 2024-м будут наступать – Welt

09:29 Мир
У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

08:54 Украина
Переговоры с Украиной и выборы президента США: назван сценарий Путина

Переговоры с Украиной и выборы президента США: назван сценарий Путина

08:41 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:30

Стало известно от чего умер Мэттью Перри

09:29

Прорыв к Крыму, истребители и танки Abrams: ВСУ в 2024-м будут наступать – Welt

09:15

Церковный праздник 17 декабря: что нельзя делать на Данилов день, чтобы не навлечь беду

08:54

У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

08:41

Переговоры с Украиной и выборы президента США: назван сценарий Путина

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
08:35

Турецкий "Мастер Шеф" назвал борщ "русским супом"Видео

08:25

От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут

08:10

ВСУ наступают в Запорожской области: в ISW раскрыли подробности

07:32

РФ вернулась к тактике мая 2023: что известно о ночной атаке дронов на Киев

Реклама
06:54

Убедил ли Зеленский Байдена?мнение

04:30

Как правильно дарить коньяк: неожиданный ответ просто убьет наповал

03:49

Лучшая головоломка для праздничного настроения: найдите 5 отличий за 9 секунд

03:14

Подарки, которые никогда нельзя дарить: как не попасть в неловкую ситуацию

03:10

Женщина показала, как избавиться от плесени в ванной: лайфхак с перекисью

01:35

Какую помощь Украина получит в 2024 году от США: эксперт раскрыл детали

00:40

Макрон заговорил о переговорах с Путиным: что заявил президент Франции

00:06

Кекс в микроволновой печи за 5 минут: вкус поразит всю семью

15 декабря, пятница
23:45

Кулеба назвал две ключевых политических задачи для Украины на 2024 год

23:34

"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

23:10

Украина не может вести войну годами: дипломат назвал самую большую проблему страны

Реклама
23:09

Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки - Deep State

23:06

Эпопея продолжается: горсовет Ивано-Франковска подал в СБУ заявление о Фарион

22:03

Вандалы срезали 12-летнее дерево: память о юном защитнике Украины уничтожена

21:56

Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о РФ: кто в этом замешан

21:52

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты заявляют о работе ПВО

21:16

На момент, пока не уговорят Орбана: ЕС выделил Украине первую минипомощь

21:13

Должен быть настороже: бывший муж-олигарх россиянки предупредил Тома Круза об опасности

21:10

Лунный календарь 16 декабря 2023: настало время для кардинальных изменений

20:49

Известный украинский певец удивил новым тату на лице: кто придумал эскиз

20:30

Киевская перепечка по 50 копеек и знакомство с Вакарчуком: Соломия Ветвицкая вспомнила, каким был ее переезд в КиевВидео

20:15

"РФ никуда не продвигается": у Зеленского жестко распекли наглые вбросы Путина

20:06

"Наши самолеты физически и морально устали": пилот рассказал, как сбивает ракеты

19:45

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

19:44

Уменьшит ли Запад помощь Украине в 2024 году?мнение

19:24

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

19:11

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2023: Козерогу - выздоровление, Тельцу - зависть

18:53

"Они будут атаковать": названы цели новых ракетных ударов РФ по Киеву

18:46

"Не забирают трупы": Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян

18:30

Самая главная проблема для Байдена: эксперт проанализировал визит Зеленского в США

18:21

Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

Реклама
18:14

Разрешил суд: поляки возвращаются к блокированию границы с Украиной

18:00

"Мы это исправим": Зеленский обратился к чиновникам и пообещал тщательнее контролировать их

17:48

Война до 2025 года: в ГУР назвали главную цель оккупантов РФ

17:12

Счастье будет ждать за каждым углом: трем знакам зодиака повезет в январе

17:09

"Замарали себя войной": может ли горячая фаза войны завершиться в 2024 году - Клочок

17:07

Уличные бои в Авдеевке: оккупанты захватили промку и прорываются дальше - эксперт

16:42

ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами за Марьинку: в разведке рассказали о продвижении

16:39

Фонд ЕС для Украины на €50 млрд: у Орбана выдвинули новое требование

16:24

Украину ждет сложная зима, поддержка Запада упала на 90% – Die Zeit

16:18

Не только для захвата территорий: ГУР раскрыло истинные намерения наступления России

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять