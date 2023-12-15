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Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о РФ: кто в этом замешан

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2023, 21:56
В этой папке была информация о том, что Путин помогал Трампу одержать победу на выборах в 2016 году.
Белый дом, секретные документы
Из Белого дома исчезла папка с секретными документами о РФ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, pexels

В Белом доме США исчезла папка с секретными материалами о России. В ней содержалась информация об американских выборах в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники со специальным допуском могли ознакомиться с ней лишь в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. При этом им не разрешалось забирать с собой записи, которые они делали во время изучения материалов. Эти записи хранились в сейфе.

Сообщается, что в пропавших документах была информация о том, что российский диктатор Владимир Путин пытался помочь Трампу стать президентом. В папке также были необработанные разведданные о российских агентах с указанием источников получения этой информации.

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Последний раз эту папку видели в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Он лично распорядился доставить ему папку, а за день до оставления президентского кресла издал указ о рассекречивании части материалов. Речь шла о документах, связанных с расследованием ФБР о вмешательстве РФ в выборы. Эта папка была тщательно изучена помощниками республиканцев со специальным допуском. Происходило это под наблюдением руководителя аппарата Белого дома.

В Белом доме было создано несколько копий уже отредактированной версии папки, которые хотели распространить среди республиканцев в Конгрессе и журналистов. Копии сначала разослали, но потом изъяли. Документы так и не были опубликованы, несмотря на приказ Трампа о рассекречивании, а копии прислали в Нацархив.

Сотрудники американской разведки опасаются, что в результате этой утечки могли быть раскрыты некоторые наиболее охраняемые секреты США и их союзников. В прошлом году стало известно о том, что Трамп прячет секретную папку и другие важные документы в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Заявления Трампа о войне в Украине

В сентябре 2023 года экс-глава США Дональд Трамп заявил, что якобы способен закончить войну в Украине всего за "24 часа".

Президент Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в зону боевых действий. Таким образом украинский лидер сможет убедить Трампа "за 24 минуты", что завершить полномасштабное вторжение РФ так быстро не получится.

Бывший президент США Трамп отказался приехать в Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он считает это неуместным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки. При этом, по словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.

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