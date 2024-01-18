Держит ядерное оружие и флот: в Литве оценили угрозу провокаций РФ у стран Балтии

Россияне сосредоточили в Балтийском регионе даже тактическое ядерное оружие, рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналистам.

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Россия не способна на масштабные провокации в районе стран Балтии - Литва / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

Российские оккупанты сосредоточили в Балтийском регионе авиацию, ракеты, тактическое ядерное оружие и свой флот. Однако у Москвы не хватит сухопутных войск для масштабных провокаций против стран Балтии, поскольку большинство сил она бросила на войну с Украиной. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как сообщает LRT, он рассказал о том, что российские войска держат в Балтийском региона ряд своих сил – авиацию, ракеты, тактическое оружие и флот.

Впрочем, у агрессора нет большого количества сухопутных войск на этом направлении, поскольку россияне бросили все свои силы на войну против Украины.

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"Когда речь идет о подготовке России в нашем регионе, все замечают, что Россия направила весь потенциал своих сухопутных войск на Украину, перебросила их на фронт", - отметил Анушаускас.

Арвидас Анушаускас подчеркнул, что в такой ситуации Россия не сможет организовать полноценные провокации возле стран Балтии.

Война России и НАТО

Журналисты немецкого издания Bild ранее опубликовали материал, в котором написали, что Германия готовится к отражению гибридной атаки России на восточный фланг НАТО. Со ссылкой на документ немецкого Минобороны они сообщили, что оккупанты могут начать агрессию с атаки стран Балтии.

В Альянсе прокомментировали статью Bild и заявили, что речь идет об учебном сценарии. Как сказали в блоке, обычно в подобных случаях используются выдуманные варианты развития событий. Однако так проверяются возможности стран в той или иной военной сферах.

У Лаврова в ответ на материал Bild разразились оскорблениями – так называемый представитель МИД РФ Мария Захарова сказали, что материал является, мол, гороскопом. Дескать, статью могли подготовить по данным немецкого внешнеполитического ведомства.

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