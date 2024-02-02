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"Давали бы гнилую картошку": Путин придумал абсурдные причины для войны с Украиной

Руслана Заклинская
2 февраля 2024, 18:28
Путин назвал войну против Украины и убийства ее мирных жителей "защитой наших людей на Донбассе".
'Давали бы гнилую картошку': Путин придумал абсурдные причины для войны с Украиной
Президент РФ выдал новое заявление о войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Командование объединенных сил ВСУ

Президент России Владимир Путин пытался оправдать агрессию против Украины, утверждая, что без "помощи" украинцам, Россия была бы "несамодостаточной и никому не нужной". Об этом он заявил в пятницу, 2 февраля, на форуме "Все для победы" в Туле.

"Если мы ничего не будем делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе - а сейчас еще и на Херсонщине, в Запорожье, в "Новороссии" - не будем ничего делать, не будем помогать, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В старую, не самодостаточную, на самом деле никому не нужную страну с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи", - заявил Путин.

Кроме того, Путин пытался создать образ защитника своей страны, предостерегая о возможных негативных последствиях для России в случае отказа от войны с Украиной. Он утверждает, что другие страны якобы думают, как бы от РФ что-то "там откусить, здесь откусить", оправдывая этим стремление захватить Донбасс, Херсонщину и Запорожье. К тому же диктатор заявил, что якобы он долгое время за этим наблюдал.

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"И при этом всегда думали бы, чего бы и как оттяпать. Вот эти два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и добрые, но все думают там откусить, здесь откусить", - сказал кремлевский диктатор.

Президент страны-агрессора также отметил важность "не бросать наших людей", заявляя, что это является главным проявлением суверенитета. Здесь он намекал на украинцев, проживающих на территории Крыма и Донбасса.

"Вот если мы не хотим оставить такую старую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы не должны ни в коем случае бросать наших людей в Крыму, Новороссии и Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной. В этом - главное проявление суверенитета", - выдал он.

Циничные заявления Путина о войне в Украине

Напомним, российский диктатор Путин угрожает созданием "демилитаризованной зоны" на территории Украины, чтобы якобы "защитить" российские регионы от украинских обстрелов. Он упомянул об уничтожении Авдеевки, утверждая, что российские военные "занимаются" этим, отбрасывая противника от жизненно важных населенных пунктов России.

Также глава Кремля на встрече с доверенными лицами сделал очередные пропагандистские заявления, декларируя неопределенные "территориальные цели" оккупантов в Украине. Аналитики Института изучения войны отметили, что эти неконкретные заявления о "буферных зонах" отражают неспособность России реализовать свои планы.

Как сообщал Главред, Путин цинично заявил, что он не желает "воевать бесконечно", однако подчеркнул, что проблема не в Украине, а в тех, кто использует ее для уничтожения России. Хозяину Кремля также грезится, что Украина "уже полностью разрушена".

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