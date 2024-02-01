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Путин размечтался об оккупации территорий Украины: в ISW раскрыли "планы"

Андрей Ганчук
1 февраля 2024, 09:00
Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин фактически подчеркнул неспособность своих войск к стратегическим "достижениям" в Украине.
Путин, Украина
"Цели" Путина фактически недостижимы - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин в ходе встречи со своими так называемыми доверенными лицами сделал ряд пропагандистских заявлений, в которых намеренно декларировал расплывчатые "территориальные цели" оккупантов агрессора России в Украине. Неконкретные заявления о неких "буферных зонах" продиктованы неспособностью захватчиков реализовать свои "планы". Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Путин в своем заявлении акцентировал внимание на "построении демилитаризованной или санитарной зоны" в Украине, чтобы дальнобойное вооружение не доставало до территории оккупантов РФ. Он задекларировал расплывчатую "цель", добиться которой фактически невозможно.

"Провозглашенная Путиным цель раздвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России были вне зоны обстрела Украины, является расплывчатой целью, которая фактически недостижима, пока существует независимая Украина с любыми возможностями для борьбы", - сказано в отчете.

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Цель заявления Путина о "демилитаризованной зоне"

Аналитики также отметили, что один из российских "военкоров" сказал: РФ придется захватить Николаев и Одессу, чтобы ВСУ не били по Крыму и захватить линию Славянск-Краматорск для разгрузки действующей линии фронта.

"Заявления Путина от 31 января не являются существенными отклонениями в заявленных военных целях или фактических военных возможностях России, а скорее таковыми. Вероятно, имел целью воспользоваться имеющимися нарративами в западных СМИ, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Западу Украине и вести переговоры с Россией на российских условиях", - считают в ISW.

Примечательно, что Путин в контексте своей риторики о "демилитаризованной зоне" заявил и о Харькове. Вероятно, этим он пытался прикрыть неспособность россиян оккупировать город.

"Путин может намерены усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от текущей российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область, но ISW продолжает оценивать, что российские силы в Белгородской области могут проводить только действия тактического уровня, которые служили бы финтами для стягивания и закрепления украинских сил вдоль границы", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Война России против Украины

Россия понесла огромные потери в Украине, сказал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, Москва потеряла половину своих танков и приблизительно 315 тысяч военных ранеными и ликвидированными. Полномасштабная война стала провалом для Путина.

У Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях, рассказали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Москву могут подключить к консультациям в рамках Саммита мира после того, как будет принят план по завершению войны. При этом у Кремля должна быть политическая воля для ведения диалога.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал серьезно относиться к угрозам Путина в адрес стран Европы. Дипломат акцентировал внимание на том, что ядерное оружие уже не только в Калининграде, но и Беларуси, а ракеты Искандер достают до Берлина.

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Владимир Путин война России и Украины
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