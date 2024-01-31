Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

Полномасштабное нападение агрессора России на Украину привело к падению 10-летней программы Путина по модернизации армии, сказал Уильям Бернс.

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Путин в Украине потерял более 315 тысяч военных и половину танков РФ - ЦРУ / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

В ходе большой войны с Украиной страна-оккупант Россия потеряла около 315 тысяч своих военных убитыми и ранеными и больше половины танков. Нападение на украинское государство – огромный провал Москвы. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

В статье для Foreign Relations он написал о том, что полномасштабная война против Украины стала провалом для РФ на всех уровнях.

"Его первоначальная цель - захватить Киев и подчинить Украину - оказалась глупой и иллюзорной. Его армия понесла огромный урон. По меньшей мере 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены, а хваленая десятилетняя программа военной модернизации Путина была сведена на нет", - отметил Бернс. видео дня

Кроме того, Уильям Бернс сказал, что Путин продолжает считать, что время на его стороне, и он сможет оккупировать Украины и измотать Запад. Москва восстанавливает свое военное производство, получая важнейшие компоненты и боеприпасы от Китая, Ирана и КНДР.

Война России против Украины

Американский журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором говорится, что контрнаступление ВСУ не удалось из-за США, которые затянули с поставками нужных вооружений. Оккупанты России на юге смогли укрепиться и выстроить "оборону", которую не факт, что удалось бы взломать и американским войскам.

Путин "собрался" воевать еще несколько лет, написали в издании The Telegraph. Москва "намеревается" вести войну 3-4 года, причем подает сигналы о якобы готовности наступать и на Европу.

Ядерное оружие уже в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина, поэтому к угрозам России странам Европы нужно относиться серьезно, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Запад в 20 раз сильнее РФ экономически, но у Москвы сейчас преимущество в военном производстве.

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