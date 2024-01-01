'Проблема - не в Украине': Путин выдал новое заявление о 'завершении' войны

Путину грезится, что Украина полностью разрушена и тут уже ничего не осталось.

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Российский диктатор заявил, что Россия не желает "воевать бесконечно" / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, Командование объединенных сил ВСУ

Владимир Путин сказал, что Россия не желает "воевать бесконечно", однако подчеркнул, что проблема не в самой Украине, а в тех, кто использует страну для уничтожения России. Об этом кремлевский диктатор заявил на встрече с ранеными российскими оккупантами.

"Суть проблемы - не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия также желает "завершить конфликт (войну - ред.) как можно скорее, только на своих условиях". Путин утверждает, что теперь есть осознание этого и изменения в риторике. Они, по мнению российского лидера, демонстрируется разговорами тех, кто ранее предлагал нанести стратегическое поражение России, а теперь ищет пути завершения войны.

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"Те, кто еще вчера говорили, что надо нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут высказывания относительно того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, при чем как можно быстрее, только на наших условиях", - добавил российский диктатор.

Также Путину грезится, что Украина "уже полностью разрушена, там ничего не осталось".

Война в Украине

Напомним, 14 декабря Владимир Путин провел пресс-конференцию, в ходе которой выразил циничное заявление о мире, связанный с достижением Россией своих целей в войне. Он обвинил Запад и Украину в конфликте, утверждая, что РФ пыталась построить нормальные отношения, но поняла, что не имеет такой возможности с 2014 года.

Также диктатор РФ сигнализирует о возможности заморозки войны, надеясь на сокращение поставок западного оружия Украине. По данным американского Института изучения войны, Путин больше заинтересован в прекращении военной помощи Запада, чем в прекращении огня и мечтает о полной победе России.

Как сообщал Главред, западные эксперты считают, что хотя линия фронта в войне в Украине остается устойчивой, следующий год может принести изменения. Единственный путь урегулирования войны - это переговоры, но ситуация зависит от политических решений, которые будут приниматься далеко от передовой.

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