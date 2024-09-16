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Apple готовит еще одну презентацию: компания покажет устройства с ШИ - Bloomberg

Анна Косик
16 сентября 2024, 11:43обновлено 16 сентября, 12:49
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Среди новинок будут первые компьютеры Mac с чипами M4, которые созданы для искусственного интеллекта.
MacBook, iPad
Новые устройства будут содержать искусственный интеллект / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Через несколько недель после ежегодной презентации Apple планирует провести еще одну, где могут быть представлены новые бюджетные модели iPad, ноутбуки MacBook со встроенным искусственным интеллектом и Apple Intelligence.

Среди перечня новых устройств:

  • новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4 в бюджетной комплектации;
  • новые MacBook Pro диагональю 14 и 16 дюймов высокого класса, с двумя вариантами профессиональных чипов M4;
  • обновленный iMac, оснащенный чипом M4;
  • компактный Mac mini с чипами M4 и M4 Pro;
  • iPad начального уровня;
  • iPad mini.

Как пишет Bloomberg, большинство этих моделей Mac уже направляются в магазины с производственных заводов. Исключение составляют некоторые версии MacBook Pro и Mac mini с чипами M4 Pro, которые еще ждут выпуска.

видео дня

Apple Intelligence - еще одна технология, которую планируют представить, однако появится она на рынке только в октябре. Те, кто приобретет iPhone 16 раньше, смогут воспользоваться этой функцией после обновления программного обеспечения.

Что такое Bloomberg?

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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