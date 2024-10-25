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Путин и Маск регулярно общаются с конца 2022 года: о чем они говорят - WSJ

Анна Ярославская
25 октября 2024, 10:53
257
Общение Маска и Путина беспокоит Вашингтон. При этом в правительстве США возникла дилемма, ведь Штаты очень зависят от космических разработок миллиардера.
Илон Маск, Владимир Путин
Илон Маск и Владимир Путин, вероятно, регулярно общаются / Коллаж: Главред, фото: Instagram Mask, сайт Кремля

Кратко:

  • Маск имеет доступ к некоторой секретной информации США
  • Миллиардер общался не только с Путиным, но и с высокопоставленными чиновниками РФ
  • Контакты Маска и Путина беспокоят Вашингтон, но информацию об их общении скрывают

Американский миллиардер Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с российским диктатором Владимиром Путиным. В частных разговорах они якобы обсуждают личные темы, бизнес и геополитическое напряжение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди действующих и бывших чиновников США, Европы и России.

Маск наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными службами благодаря своей компании SpaceX, поэтому миллиардер, скорее всего, имеет доступ к определенной секретной информации США.

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В октябре 2022 года Маск публично заявил, что общался с Путиным только один раз. Он сказал, что это был разговор о космосе и состоялся примерно в апреле 2021 года. Однако после 2022 года Маск общался с несколькими российскими высокопоставленными чиновниками, среди которых, по словам источников WSJ, был первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. О чем они говорили - неизвестно.

Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер заявил, что Маск рассказал ему о своем разговоре с Путиным и о "красных линиях" Кремля. По словам Бреммера, Маск передал ему сообщение о том, что Россия сохранит Крым и "нейтралитет" Украины "любой ценой" и что она ответит на украинское вторжение в аннексированный Крым ядерным ударом. Сам Маск отрицал, что говорил такое Бреммеру.

По данным издания, в конце 2023 года Путин попросил Маска не активировать терминалы спутниковой связи Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу лидеру КНР Си Цзиньпину.

Журналисты пишут, что общение Маска и Путина беспокоит Вашингтон. При этом информацию о кремлевских контактах миллиардера, похоже, тщательно скрывают, поскольку несколько чиновников Белого дома сказали газете, что не знали об этом.

По данным источников WSJ, в правительстве США возникла большая дилемма, ведь Штаты очень зависят от космических разработок миллиардера.

Илон Маск и его позиция в отношении Украины - последние новости:

Скандальный американский предприниматель-миллиардер Илон Маск ставил под сомнение способность Украины одержать победу в войне со страной-агрессором РФ. Также он выступал против американской помощи для Украины.

Ранее Маск призывал к "прекращению огня" и назвал войну - "безнадежной ситуацией".

При этом миллиардер поиздевался над российским диктатором Владимиром Путиным после его интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Отметим, в сентябре кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по эффективности работы правительства и возглавит ее миллиардер Илон Маск.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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