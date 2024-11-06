Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США: посол раскрыл детали

Юлия Закрепа
6 ноября 2024, 22:16
62
Вероятно, что впоследствии Дональд Трамп будет назначать на важные должности близких себе людей.
Маск, Трамп
Трамп готовит Маску государственную должность / коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Чалого:

  • Трамп готовит новый состав администрации из близких людей
  • Что произойдет после инаугурации
  • Встреча Зеленского и Трампа стала очень своевременной

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый считает, что Дональд Трамп может назначить Илона Маска на государственную должность и продвигать его политическую карьеру.

"Многое изменится через полгода, год после инаугурации Дональда Трампа. В частности, мы можем увидеть новый состав администрации Трампа. Уже другого госсекретаря, который будет после 20 января, главу Пентагона, руководителя разведки и т.д. Я думаю, что мы увидим совершенно других людей. Рано или поздно Дональд Трамп назначит близких себе людей. Вполне вероятно, что частью его команды может стать Илон Маск. Я не исключаю, что Дональд Трамп может назначить его на государственную должность. Он может сделать его спецпредставителем президента, или даже больше. Поэтому после инаугурации нас ожидают достаточно неожиданные решения по кадровой политике от Дональда Трампа", - пояснил Чалый в эфире телеканала "Еспресо".

видео дня

Дипломат отметил важность усиления сотрудничества Украины с США. В частности, должна быть усилена работа МИД Украины, которые сейчас просто не участвуют в работе на американском направлении.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

"Нам же следует полностью менять подходы работы на американском направлении. Потому что та система, которая сейчас у нас работает, вряд ли дальше будет давать результаты. Я имею в виду, президент и еще несколько менеджеров работают из США. Только хочу добавить, что все же встреча Зеленского и Трампа была очень своевременной. Они смогли с глазу на глаз обсудить важные вопросы", - добавил он.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах в США и стал 47-ым президентом Соединенных Штатов.

Сейчас Трамп внимательно следит, кто из мировых лидеров не поздравил его и ведет специальный список. Он не скрывал своего удовольствия от общения с иностранными лидерами, особенно перед выборами. Политик даже спрашивал в частных разговорах, почему определенные лидеры стран не пытались связаться с ним.

Эксперт Виталий Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине. Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности об окончании войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет с Украиной после победы Трампа. Кулеба убежден, что Трамп принимает решения, опираясь на личные интересы. При этом он считает, что Украина и война мешают ему делать грандиозные международные дела и менять мир.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Илон Маск Выборы в США
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

22:42Украина
Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

21:31Украина
Зеленский впервые с начала большой войны поедет в Венгрию: названа цель визита

Зеленский впервые с начала большой войны поедет в Венгрию: названа цель визита

21:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Последние новости

22:42

"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

22:35

"Ждет тяжелая зима": к чему готовиться Украине после выборов в США - Жорин

22:20

Как королева Елизавета отзывалась о Дональде Трампе - детали

22:16

Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США: посол раскрыл детали

21:31

Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:26

Садоводам важно знать: как обрезать гортензию осенью, чтобы она красиво цвела

21:16

Зеленский впервые с начала большой войны поедет в Венгрию: названа цель визита

21:00

Харрис позвонила Трампу: в СМИ озвучили детали разговора

20:54

Ограниченно годные должны пройти ВВК: в ТЦК назвали крайний срок

Реклама
20:43

Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

20:41

Позитив собрался на партнерские роды и прокомментировал пол первенца

20:36

Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

20:30

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

20:21

Почему в церкви нельзя говорить сколько часов: 7 запретов, которые уберегут от порчи

20:11

В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

20:01

Составляет "черный список": Трамп следит, кто из мировых лидеров не поздравил его

19:57

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

19:14

Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

19:05

Почему Путину не понравится победа Трампамнение

19:04

"В 10 раз больше, чем в ВСУ": командир озвучил потери врага в Курской области

Реклама
19:03

Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

18:59

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

18:54

Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

18:51

В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

18:35

В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

18:08

Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно

18:04

"Продавал" поддельные документы: СБУ "поймала" начальника ТЦК на Закарпатье

17:55

В США запустили межконтинентальную ядерную ракету сразу после выборов президента

17:50

"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюдВидео

17:39

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу: СМИ узнали подробности

17:20

4 знака зодиака, которые считаются самыми удачливыми с деньгами

17:20

Ситуация критическая: в Донецкой ОВА рассказали, как "выживает" прифронтовой город

17:17

После победы Трампа на выборах: доллар взлетел до годового максимума

17:14

Популярный шоумен и воин ВСУ получил травму на Запорожском направлении

17:04

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекойВидео

16:55

Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине

16:54

"Мы достигли всех целей": ВСУ могут выйти из Курской области - что известно

16:49

Резкое сокращение помощи Украине: в CNN предупредили о последствиях победы Трампа

16:27

Только испортите: как нельзя варить спагетти

16:23

Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

Реклама
16:11

РФ перебрасывает РЭБы в сторону границы с Украиной: партизаны назвали причину

16:09

Почему в 90-х отключали свет: правда о темном прошлом Украины, которую знают единицы

16:04

РФ ведет разведку и готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление

16:03

В Китае сделали заявление о победе Трампа и ударе США по экономике Пекина

16:02

Джо Байден впервые станет прадедушкой

15:45

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причинаВидео

15:40

Шольц принципиально не хочет предоставлять Украине Taurus: Кулеба раскрыл страхи Германии

15:33

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

15:27

Речь идет о сотнях тысяч гривен: Генштаб раскрыл стоимость подготовки солдата

15:25

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять