Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США: посол раскрыл детали

Вероятно, что впоследствии Дональд Трамп будет назначать на важные должности близких себе людей.

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Трамп готовит Маску государственную должность / коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Чалого:

Трамп готовит новый состав администрации из близких людей

Что произойдет после инаугурации

Встреча Зеленского и Трампа стала очень своевременной

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый считает, что Дональд Трамп может назначить Илона Маска на государственную должность и продвигать его политическую карьеру.

"Многое изменится через полгода, год после инаугурации Дональда Трампа. В частности, мы можем увидеть новый состав администрации Трампа. Уже другого госсекретаря, который будет после 20 января, главу Пентагона, руководителя разведки и т.д. Я думаю, что мы увидим совершенно других людей. Рано или поздно Дональд Трамп назначит близких себе людей. Вполне вероятно, что частью его команды может стать Илон Маск. Я не исключаю, что Дональд Трамп может назначить его на государственную должность. Он может сделать его спецпредставителем президента, или даже больше. Поэтому после инаугурации нас ожидают достаточно неожиданные решения по кадровой политике от Дональда Трампа", - пояснил Чалый в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Дипломат отметил важность усиления сотрудничества Украины с США. В частности, должна быть усилена работа МИД Украины, которые сейчас просто не участвуют в работе на американском направлении.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

"Нам же следует полностью менять подходы работы на американском направлении. Потому что та система, которая сейчас у нас работает, вряд ли дальше будет давать результаты. Я имею в виду, президент и еще несколько менеджеров работают из США. Только хочу добавить, что все же встреча Зеленского и Трампа была очень своевременной. Они смогли с глазу на глаз обсудить важные вопросы", - добавил он.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах в США и стал 47-ым президентом Соединенных Штатов.

Сейчас Трамп внимательно следит, кто из мировых лидеров не поздравил его и ведет специальный список. Он не скрывал своего удовольствия от общения с иностранными лидерами, особенно перед выборами. Политик даже спрашивал в частных разговорах, почему определенные лидеры стран не пытались связаться с ним.

Эксперт Виталий Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине. Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности об окончании войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет с Украиной после победы Трампа. Кулеба убежден, что Трамп принимает решения, опираясь на личные интересы. При этом он считает, что Украина и война мешают ему делать грандиозные международные дела и менять мир.

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