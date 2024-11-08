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Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

Руслана Заклинская
8 ноября 2024, 20:49
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Разговор между Трампом и Зеленским имел два сюрприза: Маск также был на линии, и президент Украины услышал от Трампа что-то, что его успокоило, пишет Axios.
Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали
Илон Маск неожиданно принял участие в разговоре между Трампом и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: x.com/elonmusk, facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Главное:

  • Илон Маск принял участие в телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом
  • Зеленский поздравил Трампа с победой, а Трамп пообещал поддерживать Украину
  • Маск также пообещал продолжать поддержку Украины через спутники Starlink

Американский миллиардер Илон Маск принял участие в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 6 ноября вскоре после объявления результатов выборов и длился около 25 минут. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Зеленский поздравил Трампа с победой, а тот заверил, что будет поддерживать Украину, но не прибегнул к конкретике. Илон Маск, который также был на линии, пообещал продолжить поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

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"Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность относительно того, как именно Трамп будет относиться к Украине", - отметили в издании.

Разговор между Зеленским, Трампом и сторонником избранного президента США Маском длился около 25 минут. По данным Axios, президент Украины считает, что разговор прошел хорошо и "не оставил у Зеленского ощущения отчаяния". В то же время во время разговора политики не углублялись в такие темы, как план по прекращению войны или вопрос дальнейшей помощи Украине от США.

Источники издания отметили, что после предыдущей встречи Зеленского и Трампа в сентябре в Нью-Йорке, между сторонами был налажен постоянный канал коммуникации.

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это (войну - Главред) цену", - сказал собеседник изданию.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа - что известно

Как сообщал Главред, Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис завоевала лишь 226 голосов.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США. Зеленский поздравил Трампа с победой и обсудил сотрудничество между странами.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что имел "хороший и продуктивный" разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Посол Украины Валерий Чалый высказал предположение, что Дональд Трамп может назначить Илона Маска на государственную должность после своей инаугурации. Чалый считает, что Трамп изменит состав администрации, назначив своих близких людей.

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