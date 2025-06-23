Российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцов

Тарас Тополя показал жуткие последствия российской атаки на Киев.

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Тарас Тополя пострадал из-за российской ракеты / Коллаж Главред, фото Тарас Тополя/Facebook

Кратко:

Что случилось с квартирой Тараса Тополи

Что он сообщил о здоровье своей семьи

Украинский певец Тарас Тополя, который недавно откровенно заговорил о своих отношениях со своей супругой, показал, что сотворила ракета с их квартирой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

видео дня

Российская ракета разнесла дом Тараса и Елены Тополи / Фото Facebook/Тарас Тополя

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Еленой Тополей квартиру. Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо….В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея", - написал он.

Российская ракета разнесла дом Тараса и Елены Тополи / Фото Facebook/Тарас Тополя

Позже, под утро, в сториз вышла и сама Елена Тополя. На видео видно, насколько ей тяжело говорить из-за пережитого. В комментариях подписчики певицы выражают соболезнования семье и спрашивают, чем они могут помочь.

Атака на Киев и область 23 июня - что известно

Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовуюактивность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.

Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах города.

В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.

Спасатели эвакуировали жителей дома. Спасены семь человек, среди них беременная женщина.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение.

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Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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