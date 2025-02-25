Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Тарас Тополя признался, готов ли он и группа Антитела вернуться на фронт

Анна Подгорная
25 февраля 2025, 17:22
18
Фронтмен Антител прокомментировал свое нынешнее положение в ВСУ.
группа Антитела
Тарас Тополя прокомментировал службу группы Антитела в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/antytila_official

Вкратце:

  • Группа Антитела вступила в ряды ВСУ в начале полномасштабной войны
  • Артисты не исключают свое возвращение на фронт

С первых дней полномасштабной войны в Украине Тарас Тополя и другие члены группы Антитела встали на защиту нашей страны. Музыканты служили на Киевском и Харьковском направлении - выполняли функции парамедиков, а также занимались обеспечением подразделения в 130-ом батальоне Территориальной обороны.

В августе 2022 года артисты приказом Валерия Залужного (на тот момент занимал пост главнокомандующего ВСУ - прим. редактора) были перенаправлены в другое подразделение в Киеве. При этом Тополя отмечает, что он и его коллеги не демобилизованы.

видео дня

В интервью для Ми - Україна он отметил, что вернется на фронт вместе с музыкантами Антител, если перед ними поставят такую задачу. "Мы до сих пор находимся в распоряжении ГУР. Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны - без проблем", - говорит Тарас Тополя.

Тарас Тополя
Кто такой Тарас Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что с известной певицей Сашей Кольцовой произошел несчастный случай - ее сбили на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на зеленый свет.

Также звезда Женского Квартала Владимир Шумко признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ, и на каком основании может покидать страну во время военного положения.

Читайте также:

Кто такой Тарас Тополя?

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тарас Тополя АнтителА группа Антитела новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник Байдена

Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник Байдена

17:49Политика
Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

16:58Война
Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Последние новости

17:56

Копеечная намазка из двух ингредиентов: готовится за 5 минут

17:49

Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник БайденаВидео

17:45

Путин не может игнорировать Трампа: Дуда сказал, имеет ли президент США план

17:24

Садоводы призвали развесить мыло возле кормушек для птиц: причина ошарашит

17:24

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
17:22

Тарас Тополя признался, готов ли он и группа Антитела вернуться на фронт

17:09

Когда сажать картофель в 2025 году: благоприятные даты для богатого урожая

16:58

Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

16:52

Порошенко лишают "схемы" обогащения на донатах украинцев для ВСУ, - эксперт

Реклама
16:51

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

16:39

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

16:35

ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюансаВидео

16:31

Украина готова: Подоляк сделал заявление об обмене пленными "всех на всех"

16:12

Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах

16:07

Будет цвести годами: садоводы сказали, как часто нужно поливать орхидею

16:01

Победительницу "Холостяка" заподозрили в романе с известным певцом

15:55

"Имперским мифам не место": в Полтаве снесли памятник российскому царю Петру I

15:43

"Все начнется к лету": названы реальные планы Трампа по войне в Украине

15:26

Популярная украинская актриса стала мамой в третий разВидео

15:20

"Комплексные меры": российский певец Shaman получил подозрение от СБУ

Реклама
15:10

Можно ли праздновать день рождения наперед: священник дал окончательный ответ

15:05

Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину

15:04

Загадка для людей с "глазами ястреба": где спрятаны двое тигров

14:57

Украинцам нужно готовиться к повышению цен: какие продукты в "зоне риска"

14:38

Совсем не малыши: как сейчас выглядят главные герои фильма "Дети шпионов"

14:33

Без гарантий безопасности: NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины

14:26

4 страны выступают против передачи Украине активов РФ: в Politico назвали причины

14:26

Сначала снег, а потом +11: когда Украину накроет внезапное потепление

14:00

Все благодаря Байдену: Украина будет получать оружие от США до 2026 года

13:59

Россияне боятся службы на Курщине: партизаны Атеш заявили об огромных потерях

13:50

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

13:49

5 признаков того, что вам повезло с женой

13:27

Алла Пугачева восхитила увлечением сына и пошутила над ним - детали

13:16

"Страшные цифры": Буданов сказал, сколько средств РФ выделяет на войну

12:58

Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на УкраинуФото

12:52

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

12:45

Трамп может пытаться "торговать Украиной": Свитан раскрыл неожиданные планы СШАВидео

12:43

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

12:40

"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

12:37

"Важный и эмоциональный день": Миша Крупин принял воинскую присягу

Реклама
12:37

Меган Маркл уличили в копировании Памэлы Андерсен: что появилось у жены Гарри

12:21

ВСУ остановили наступление врага под Константинополем - детали

12:12

Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло

11:53

Секретные курцы: кто из ЗОЖ-ных звезд втихаря курит и пропагандирует здоровье

11:48

"Сердце с русским народом": Маша Машкова потрясла своим публичным признанием

11:35

Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии - The Telegraph

11:29

Большое поражение: в ЦПД сказали, почему Путин хочет продать США ресурсы России

11:14

Кэмерон Диаз впервые "засветила" лицо сына

11:11

"Часов Яр разрушается": в ВСУ раскрыли новый коварный план россиян на город

11:04

"Беспроигрышная" сделка: ЕС сделал Украине свое предложение по полезным ископаемым

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять