Тарас Тополя признался, готов ли он и группа Антитела вернуться на фронт

Фронтмен Антител прокомментировал свое нынешнее положение в ВСУ.

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Тарас Тополя прокомментировал службу группы Антитела в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/antytila_official

Вкратце:

Группа Антитела вступила в ряды ВСУ в начале полномасштабной войны

Артисты не исключают свое возвращение на фронт

С первых дней полномасштабной войны в Украине Тарас Тополя и другие члены группы Антитела встали на защиту нашей страны. Музыканты служили на Киевском и Харьковском направлении - выполняли функции парамедиков, а также занимались обеспечением подразделения в 130-ом батальоне Территориальной обороны.

В августе 2022 года артисты приказом Валерия Залужного (на тот момент занимал пост главнокомандующего ВСУ - прим. редактора) были перенаправлены в другое подразделение в Киеве. При этом Тополя отмечает, что он и его коллеги не демобилизованы.

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В интервью для Ми - Україна он отметил, что вернется на фронт вместе с музыкантами Антител, если перед ними поставят такую задачу. "Мы до сих пор находимся в распоряжении ГУР. Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны - без проблем", - говорит Тарас Тополя.

Кто такой Тарас Тополя / инфографика: Главред

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Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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