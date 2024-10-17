"Со своими характерами": Тарас Тополя прокомментировал слухи о разводе с женой

Кратко:
- Тополя не понимает слухов о разводе с женой
- Певец дал интервью Алине Шаманской
- Артист рассказал, в чем секрет его брака
Украинский популярный певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые прокомментировал слухи о разводе с женой Аленой Тополей.
Некоторое время ходят слухи о том, что пара переживает кризис и даже раздумывает о разводе. Также и сама Алена ранее призналась, что в браке произошли коррективы.
В интервью для Алины Шаманской Тарас отметил, что не стоит верить слухам, ведь развода никогда не будет.
"У нас крепкая семья. Это самая большая ценность - дети, наш союз с Аленой. Мы интересные личности, творческие люди, со своими характерами, но мне все это настолько дорого, что о каком разводе вообще идет речь? Об этом не может быть и речи", - заявил певец.
Напомним, Тарас и Алена женаты с 2013 года и воспитывают троих детей – сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.
Смотрите виде интервью Тараса Тополи:
Кто такой Тарас Тополя?
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
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