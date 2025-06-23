'Облако' из дронов над Украиной: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

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Этой ночью в небе Украины зафиксирована большая активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко обратились к жителям с призывом оставаться в укрытиях.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Жители и гости города, лучше переждать угрозу в укрытиях! Много дронов в области, возможен также курс на Киев", - написал Ткаченко.

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"Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях!", - добавил Кличко.

Воздушную тревогу в столице объявили в 23:53. В 00:10 мониторинговые каналы сообщили об отсутствии вражеских дронов в Киеве и окрестностях, однако в городе прозвучали повторные взрывы.

Киевская городская военная администрация сообщила, что атака ударных дронов продолжается.

"В столице продолжают работать силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - отметили в ведомстве.

"Оставайтесь в укрытиях! Над городом вражеские дроны. Работает ПВО!", - подчеркнул Ткаченко.

В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место - сообщил Виталий кличко.

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