США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУ

Ллойд Остин / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал вероятность действий Вооруженных сил Украины по дальнейшему освобождению захваченный РФ территорий.

По его словам, ВСУ будут готовы к войне зимой "намного лучше", в отличие от российской армии, сообщает CNN.

Глава Пентагона пояснил, что такое положение дел объясняется помощью Вашингтона украинским защитникам.

Он также прокомментировал перспективы освобождения от оккупантов РФ ранее захваченных регионов и отметил, что Украина хочет убедиться, что она делает все, чтобы вернуть свои суверенные территории.

При этом он также заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину до тех пор, пока будет нужно. В центре внимания США — поддержка Украины", — добавил Остин.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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