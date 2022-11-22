Арестович объяснил, почему обращение Путина к шаманам – признак близкого конца войны

Арестович заявил, что Путин обращается к астрологам и шаманам от безысходности/ сайт Кремля, скрин

Усиление позиций астрологов и шаманов в Кремле, которое наблюдается сейчас, означает рост напряжения среди верхушки российской власти. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение на фоне постоянных неудач на фронте ищут надежду среди магов и экстрасенсов, ведь рационального выхода из ситуации уже не видят.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с правозащитником Марком Фейгиным. Он отмечает, что российские военные уже не могут дать надежду Путину на победу, поэтому он ищет эту надежду в другом месте.

"Предчувствие конца разрывает психику и требует компенсации. Поскольку военные не могут дать такую надежду, ее приходится искать среди шаманов, астрологов и оккультистов. Усиление таких персонажей, в целом рационального типа западной политики или около западной, всегда означает приход психологически-коллективного переживания конца", – объясняет Арестович.

Когда человек не находит рационального объяснения, то он обращается к магам, говорит советник главы ОП. А это означает, что рациональная политика у Путина уже пошатнулась.

Он подчеркнул, что российский диктатор переживает три стадии, которые были у Адольфа Гитлера. И сейчас Путин уже на третьей стадии.

"Как утверждают инсайдеры, в Кремле растет влияние астрологов. Это означает, что возрастает внутреннее напряжение как у отдельных членов, так и у массы. Значит всё больше прибегают к "трах-тибедохам". Потому что это как у Гитлера: есть три стадии – армия Венка, чудо-оружие и чудо-астрологи. Армия Венка – это армия Суровикина, она не сработала. Чудо-оружие – иранские дроны не сработали. Итак, сейчас стадия астрологов. Это напоминает последние месяцы в бункере его великого предшественника", – отмечает Арестович.

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Ранее в США рассказали, какие правовые механизмы могут помочь привлечь к ответственности за военные преступления Владимира Путина. В международном праве предусматриваются механизмы, которые определяют ответственность военного и государственного руководства страны-агрессора за совершенные ее вооруженными силами военные преступления.

Напомним, российский журналист Александр Невзоров, который в 2022 году приобрел украинское гражданство, выразил возмущение из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. Он выразил мнение, что конфликт Путина с электричеством закончится тем, что к его стулу подведут 2700 вольт.

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