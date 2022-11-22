Россияне строят "засечную линию" на границе с Украиной и готовятся обороняться/ Telegram Гладков

В Белгородской области России начали строить "засечную линию", которая предназначена для защиты в случае "нападения" со стороны Украины.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Также он опубликовал фотографии, как выглядит эта "засечная линия".

О ее назначении Гладков рассказал во время пресс-сконференции, назвав ее "белгородской засечной линией".

Также он рассказал, что Белгородская область с апреля занимается укреплением рубежей. Когда Гладкова спросили, возможно ли нападение украинских военных на территорию области РФ, которая граничит с Украиной, он ответил, якобы в любой ситуации рассматривает разные варианты – -оптимистичный, пессимистичный и средний.

"Поэтому мы готовимся к разным вариантам. Надеюсь, пессимистичные варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем", – сказал губернатор Белгородской области РФ.

Напомним, в конце октября в России вблизи Белгорода прогремели мощные взрывы. Сразу после них у местных жителей резко исчезла электроэнергия. Также сообщалось о пожаре. Местные жители видели большой столб дыма.

Еще один инцидент в Белгородской области России произошел 6 ноября. В Грайворонском районе области произошел крупный пожар на одном из промышленных объектов. В сети публиковали видео, на которых видно пламя и столб черного дыма на месте пожара.

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