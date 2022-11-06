Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после 'бавовны'

В Белгородской области крупный пожар на нефтебазе / Скриншот

В Грайворонском районе Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одном из промышленных объектов.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них видно пламя и столб черного дыма на месте пожара.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы" — цитируется губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По другим данным, пожар произошел на одной из нефтебаз в селе Головчино.

/ Скриншот

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

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