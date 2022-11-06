Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после 'бавовны'

Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект, заявляют местные власти.
В Грайворонском районе Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одном из промышленных объектов.
В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них видно пламя и столб черного дыма на месте пожара.
"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы" — цитируется губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По другим данным, пожар произошел на одной из нефтебаз в селе Головчино.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
Читайте еще:
- Не долетели: в российском Белгороде взорвались две запущенные по Харькову ракеты
- Россияне "перепутали" Харьков с Белгородом: в городе гремят взрывы
- "Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISW