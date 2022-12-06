РФ потеряла 2 самолета Ту-95МС из 20 работающих во время удара по аэродрому "Энгельс" – Defense Express

Такие потери бомбардировщиков для страны-агрессора являются существенными, ведь она больше не производит воздушных судов такого типа.

Поврежденный российский бомбардировщик после удара по российским аэродромам 5 декабря/ Telegram

У страны-агрессора России есть 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В рабочем состоянии находится ровно треть – 20 самолетов. Во время удара по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области 5 декабря были повреждены два таких воздушных судна. Учитывая такие цифры, для РФ вывод из строя двух таких самолетов является существенной потерей.

Именно такие бомбардировщики Россия активно использует для нанесения ударов по территории Украины. Об этом рассказал журналист, военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в статье на "Эспрессо".

Интересно, что новых таких бомбардировщиков Россия уже не производит.

Помимо "Энгельса", взрывы в тот же день прогремели также на аэродроме "Дягилево". По официальной версии, озвученной российскими оккупантами, там взорвался бензовоз. Этот объект РФ также использует, чтобы поднимать с него самолеты для бомбардировки Украины.

"Энгельс" и "Дягилево" – единственные военные аэродромы РФ, на которых обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину, подчеркнул эксперт. Поэтому эти объекты очень важны для противника", – отмечает журналист.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Згурец обратил внимание, что оба объекта, на которых произошли взрывы, находятся более чем в 600 км от государственной границы с Украиной. Он отметил, что в ВСУ таких дальнобойных средств поражения нет. Но, учитывая эти случаи и поражение аэродрома захватчиков "Саки" в оккупированном Крыму 9 августа, журналист предполагает, что украинские военные могли найти какое-то решение.

"Дискутировать о том, о чем идет речь, пока что рано, однако возможности Вооруженных сил Украины доставать военные цели на большой глубине территории РФ имеют очень символичное и важное значение", – подчеркнул Згурец.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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