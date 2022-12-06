"Не делайте из мухи слона": Макрон вновь заговорил о "гарантиях безопасности" для РФ

В конце мирных переговоров должны быть "субъекты коллективной безопасности по всему региону", уверен президент Франции.

Эммануэль Макрон считает необходимым дать гарантии безопасности РФ / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал критику в свой адрес после заявления о необходимости предоставления России "гарантий безопасности" в случае ее возвращения за стол переговоров.

По словам французского лидера, критики его заявления якобы ищут "противоречия там, где их нет". Его заявление на саммит ЕС-Балканы в Тиране цитирует Le Figaro.

"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - заявил президент Франции.

Он также пояснил свое предложение отметив, что в конце мирных переговоров должны быть "субъекты коллективной безопасности по всему региону".

Французский лидер считает, что РФ необходимо дать гарантии по поводу ее опасений относительно присутствия НАТО у ее границ.

"Необходимо будет дать гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она это сделает - вернется за стол переговоров. Одним из существенных моментов является ее страх, что НАТО придет к двери, то есть размещение оружия, которое может угрожать России", - добавил Макрон.

Скандальное заявление Макрона

Ранее Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

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