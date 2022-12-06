Украинцы по-новому будут платить за электричество из-за отключений: что изменится

Отныне платежки будут рассчитывать по другой системе, и платить за свет придется меньше.

Украинцам по-новому будут начислять плату за электричество из-за отключений/ УНИАН, Википедия

В Украине изменили систему начисления оплаты за электричество в тех случаях, когда граждане по определенным причинам не подали вовремя показатели счетчика.

Ранее потребителю, который не передал показатели в установленный срок, приходила платежка, сумма в которой высчитывали по нормативам потребления. Теперь же это среднее потребление высчитать труднее, ведь граждане не могут использовать электроэнергию на среднем уровне их обычного потребления из-за регулярных отключений.

Поэтому Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила правила расчета сумм в платежках. Соответствующее решение приняли во время заседания регулятора.

Потребителей, которые вовремя будут передавать показатели счетчика, эти изменения не затронут – им будут начислять оплату согласно переданным данным.

Но если кто-то не успел, забыл или по другим причинам не передал показатели в установленный срок, платежку ему будут рассчитывать по-новому. Во внимание будут приниматься не нормативы потребления, а понижающий коэффициент.

"Применить в случае отсутствия фактических показаний счетчика понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце", – говорится в решении НКРЭКУ.

Операторы системы распределения должны будут сообщать НКРЭКУ, насколько большой понижающий коэффициент изменения потребления электричества они применили во время отключений. Эти данные регулятору будут передаваться до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате ракетных ударов РФ по всей Украине были введены аварийные отключения электроснабжения. Оккупанты во время массированной ракетной атаки попали в объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве начнут выключать свет даже в тех домах, в которых раньше постоянно было электричество из-за запитки от одной линии с объектами критической инфраструктуры. Такие дома отключать от сети в ручном режиме.

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