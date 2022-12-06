РФ может снова ударить ракетами по Украине 6 декабря: в ВСУ предупредили об опасности

Российские захватчики уже традиционно бьют по Украине по праздникам. Украинцев призвали быть готовыми к новому удару.

Россия может снова ударить ракетами 6 декабря/ Reuters, ГСЧС Украины, командование ВСУ

Россия может нанести новый ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря. У захватчиков наблюдается тенденция бить ракетами по праздникам. Кроме этого, они уже не раз действовали по схеме, когда на следующий день после массированной ракетной атаки совершали еще одну.

Об этом предупредил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, украинцы должны постоянно помнить об угрозе.

"Могут повторить сегодня (6 декабря – ред.). Во-первых, праздник (День Вооруженных сил Украины – ред.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но всё-таки наносили", – объяснил Игнат.

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