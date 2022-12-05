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Погибли 4 человека, мы еще не можем закрыть все небо: Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки РФ

5 декабря 2022, 23:12
Хотя военные сбили большинство из более 70 запущенных Россией ракет, есть попадания. В результате погибли люди и были введены аварийные отключения света.
Владимир Зеленский, ракета
Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки РФ/ Офис президента Украины, УНИАН

Украинские военные во время массированной атаки оккупантов в понедельник, 5 декабря, сбили большинство из более 70 ракет. Однако часть из них сбить не удалось. В результате попаданий погибли четыре человека и были повреждены энергообъекты, в Украине пришлось применять аварийные отключения света.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 5 декабря. Он рассказал, какие последствия имела сегодняшняя российская ракетная атака на территорию Украины.

"Отчитываюсь о сегодняшнем дне. Главный результат – 70 российских ракет, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и т. Спасибо всем нашим воинам воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр". Молодцы! Спасибо и партнерам – за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство, что террор можно победить", – отмечает Зеленский.

Однако Украина не может полностью закрыть свое небо, говорит президент.

"Но, к сожалению, мы пока еще не можем дать полную безопасность нашему небу – было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на это время в перечне погибших за эти сутки от российских ударов – четверо. Мои соболезнования родным и близким", – сказал президент Украины.

Глава государства сообщил, что энергетики сразу после обстрела начали восстанавливать пострадавшую энергосистему.

По состоянию на вечер понедельника больше всего отключений света в семи регионах – в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Там энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы устранить повреждения и вернуть свет людям.

Президент Украины также прокомментировал падение ракеты в Молдове. Он отметил: этот инцидент лишь доказывает, что страна-агрессор Россия и ее массированные ракетные удары угрожают не только Украине, а как минимум еще и всем приближенным странам.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры, поэтому в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в России запасы высокоточных ракет уже на критическом уровне. Поэтому российские оккупанты не смогут часто и массово бить ракетами по всей Украине. Однако у них много ракет меньшего радиуса действия, поэтому будут страдать прифронтовые регионы.

Также сообщалось, что на территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине. Ее остатки обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию, во фруктовом саду вблизи города Бричень, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

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