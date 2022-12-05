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Украина готова предоставить РФ гарантии безопасности: у Зеленского назвали условие

5 декабря 2022, 22:30
Подоляк отметил, что такой договор можно было бы подписать в Будапеште.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
Подоляк сказал, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности в обмен на отказ России от ядерного оружия/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Украина готова предоставить России гарантии безопасности, если страна-агрессор откажется от ядерного оружия.

Об этом сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, напомнив о годовщине Будапештского меморандума. При этом он отметил, что такой договор можно было бы подписать в Будапеште.

"В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для РФ" выглядит крайне интригующе. Но если выпрашиваете, то... Украина готова гарантировать безопасность РФ в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можем в том же городе – Будапеште, Венгрия", – написал советник главы Офиса Зеленского.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности и сесть с РФ за стол переговоров. Он назвал условия, которые России нужно выполнить для этого: покинуть территорию Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступлений и добровольно сдать ядерное оружие.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении, мол, "гарантий безопасности" агрессору России. По его словам, время для подковерной дипломатии уже закончилось, а лучшими гарантиями станут демилитаризация и денуклеаризация страны-оккупанта.

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новости России война в Украине ядерное оружие вторжение России Михаил Подоляк
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