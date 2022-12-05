"Нужно быть готовыми": РФ может использовать ракетную атаку для наступления – военный эксперт

Российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к разным сценариям, ведь понимает, что в случае проигрыша в войне может потерять жизнь.

РФ может использовать ракетную атаку для наступления, считает военный эксперт Петр Черник/ Telegram Кирилл Тимошенко, скрин

Российские оккупанты могут использовать ракетную атаку, чтобы в Украине возник блэкаут и во время него осуществить наступательную операцию.

Таким образом захватчики могут попытаться придать массированным ракетным ударам по инфраструктуре военное значение. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

Эксперт отмечает, что нельзя отбрасывать никаких вариантов. Нужно быть готовыми к разным сценариям.

"Чем лучше мы просчитаем множество угрожающих сценариев и к ним подготовимся, тем легче нам будет. Абсолютно всё может сложиться. Не надо ждать, что враг не нападет", – отмечает Черник.

Также он добавил: россияне понимают, что в случае поражения в войне российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, потеряет свою жизнь, а страна-агрессор РФ может стать на путь своего распада.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры, поэтому в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в России запасы высокоточных ракет уже на критическом уровне. Поэтому российские оккупанты не смогут часто и массово бить ракетами по всей Украине. Однако у них много ракет меньшего радиуса действия, поэтому будут страдать прифронтовые регионы.

Также сообщалось, что на территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине. Ее остатки обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию, во фруктовом саду вблизи города Бричень, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

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