Яйца взлетят в цене, а с ними и курятина: производители назвали причину

Из-за перебоев с электроэнергией производителям приходится покупать генераторы, а их не на все хватает.

Цены на яйца могут вырасти из-за отключения электроэнергии/ pixabay.com, Reuters

В Украине могут подорожать яйца и курятина. На цену популярных продуктов влияет ситуация с электроэнергией.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, пишет UBR.ua Он отмечает, что отключения света сильно влияют на работу предприятий и увеличивают себестоимость производства.

Предприятия вынуждены ставить генераторы, чтобы обеспечить птичники электропитанием. При этом приходится уменьшать объемы производства, чтобы избежать потерь.

"Бесперебойная работа электрооборудования является критически важной, поскольку оно обеспечивает жизнедеятельность птицы в помещениях", – говорит Карпенко.

По его словам, питанием от генераторов первоочередно обеспечивают инкубаторы, ведь отключение света может стать причиной серьезных потерь.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине могут значительно вырасти из-за постоянных отключений электроэнергии. Как отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко, могут подорожать молочка, мясо, овощи и фрукты.

Напомним, перед Новым годом цены на сыр могут вырасти. Отечественные сыроделы рассчитывают на увеличение продаж своей продукции перед новогодними праздниками, а потому цены на сыр могут значительно вырасти.

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