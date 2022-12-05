Срочно запасаемся: перед Новым годом цены на сыр могут стать заоблачными

Перед новогодними и рождественскими праздниками ожидается увеличение спроса на популярный продукт.

В Украине могут вырасти цены на сыр / Reuters

Отечественные сыровары рассчитывают на увеличение продаж своей продукции перед новогодними праздниками, а потому цены на сыр могут значительно вырасти. Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Увеличение продаж действительно может произойти, но только на внутреннем рынке. А вот с экспортом могут возникнуть проблемы. Европейские импортеры существенно снижают цены спроса и экспорт сыра в ЕС снова может стать невыгодным", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, если экспортные цены уменьшатся, то для внутреннего рынка производители могут снова увеличить цены, рассчитывая на активизацию потребительского спроса.

"Ведущие производители уже в конце ноября предлагают сетям традиционные сорта сыра по повышенным ценам. Стоит отметить, что поднятие цен при нынешней рентабельности – довольно ошибочное решение. Особенно не стоит так делать в условиях снижения экспортных цен. Придется существенно сокращать производство", - подчеркивают специалисты.

Эксперты также отметили, что в Европе стремительно падают цены на сыр, поэтому экспорт в ЕС может сократиться до минимальных объемов. Несмотря на уровень цен, который формируется в ЕС, аналитики не исключают возобновления импорта европейских сыров.

"Сети хорошо умеют считать и, вероятнее всего, сделают соответствующие выводы явно не в пользу отечественного производителя. В условиях вероятного уменьшения экспорта и увеличения импорта украинским сыроделам, вероятнее всего, придется сокращать выпуск продукции", - отметили аналитики.

Как сообщал Главред, в Украине из-за постоянных отключений электроэнергии могут значительно вырасти цены на продукты. Так, может подорожать мясо, овощи и фрукты. Кроме того, ожидается рост цен на молочную продукцию. Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко, цепочка производства молочных продуктов была временно оборвана, что негативно повлияло на рынок.

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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