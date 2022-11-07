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В Украине рухнули цены на яйца

7 ноября 2022, 16:40

В Минсоцполитики заверили, что понижение цен вскоре ощутят и потребители.

Яйца
В Украине рухнули цены на яйца / pixabay.com, УНИАН

В Украине оптовые цены на яйца снизились на 10%. Снижение цен почувствуют и потребители.

Как рассказал заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, цены на яйца колебались, в частности, из-за повышения спроса, сокращения поголовья кур и производства яиц, пишет ТСН.

"Дисбаланс с яйцами был связан с несколькими факторами, в том числе очень низким спросом летом. Многие украинцы потом вернулись домой и возникли этот дисбаланс. Производители уже заложили существенное увеличение поголовья, но этот процесс длится до 5 месяцев от закладки в процесс, когда курица начинает полноценно нестись. Поэтому был рост цен. Пока что розничные цены остаются высокими, но оптовые цены уже на этой неделе снизились на 10%", - пояснил Высоцкий.

Он заверил, что понижение цен ощутят и потребители. Кроме того, Высоцкий утверждает, что впоследствии цена вообще вернется в рыночно обоснованную.

Как яйца в Украине стали золотыми

В Украине очень сильно подорожали яйца, но это еще не самое плохое. В 2023 году яйца и вовсе могут исчезнуть с прилавков магазинов. Причины назвал владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

По его словам, в настоящее время яйца несут постаревшие птицы, а производительность курицы зависит от ее возраста. Так как они не могут обеспечивать необходимых объемов, продукт резко подорожал. Летом птица несла 80%, а сейчас - 50%, и просто умирает

Как сообщал Главред, экономический обозреватель Богдан Слуцкий прогнозировал, что до конца года стоимость яиц может вырасти на 15-20% - до 100 грн за десяток.

Также мы писали, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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Автор: Сергей Кущ
яйца цены на продукты
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