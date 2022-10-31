УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Яиц не будет ни по 70, ни по 100 грн: в 2023 популярный продукт может исчезнуть с прилавков в Украине

31 октября 2022, 14:58

Если производителям не удастся восстановить поголовье кур, то производство яиц в Украине в 2023 году может остановиться.

Яйца
В 2023-м яйца могут исчезнуть с прилавков / Фото УНИАН

В Украине очень сильно подорожали яйца, но это еще не самое плохое. В 2023 году яйца и вовсе могут исчезнуть с прилавков магазинов. Причины назвал владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

По его словам, в настоящее время яйца несут постаревшие птицы, а производительность курицы зависит от ее возраста. Так как они не могут обеспечивать необходимых объемов, продукт резко подорожал. Летом птица несла 80%, а сейчас - 50%, и просто умирает, передает Европейская правда слова Бахматюка.

"Поголовье стареет. Когда наш инкубатор был на оккупированной территории, мы не могли завести родительское поголовье и инкубировать яйцо. Сейчас курица умирает. Мы держим старых кур, чтобы на рынке не было еще большего дефицита. Если не восстановить поголовье, то на следующий год произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет", – сказал владелец агрохолдинга.

"Мы поставили цель возобновить производство 50 миллионов яиц в месяц из 100 миллионов потерянных. Для этого нам нужно 3 миллиона взрослого поголовья и 420 миллионов гривен оборотных средств. Сейчас над этим активно работаем", - добавил он.

Как сообщал Главред, экономический обозреватель Богдан Слуцкий прогнозировал, что до конца года стоимость яиц может вырасти на 15-20% - до 100 грн за десяток.

Цены на продукты

Цены на продукты в Украине значительно выросли. Главной причиной тотального подорожания является оккупация украинских территорий, где выращивали сельскохозяйственную продукцию. В ноябре стоит готовиться к новому скачку цен.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Другие новости:

война в Украине яйца куриные яйца новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:02

Экс-зять Пугачевой решил помогать российским террористам

15:01

В РФ показали, как запускали ракеты по Украине: они летели с моряВидео

14:58

Яиц не будет ни по 70, ни по 100 грн: в 2023 популярный продукт может исчезнуть с прилавков в Украине

14:55

Собрался и уехал: знаменитый российский спортсмен отказался выступать за родную Россию из-за войны

14:41

У Путина разразились угрозами из-за "зернового соглашения" без РФВидео

Реклама
14:21

Хотели оставить украинцев без света, воды и тепла: РФ призналась в массированном обстреле УкраиныВидео

14:19

Инцидент попал на видео: Киркоров снова опозорился и послал журналисткуВидео

14:19

В боях за Украину погиб бывший депутат из Львова Юрий Лунь

14:11

Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закускиВидео

14:06

Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

14:05

У кого больше: Хайди Клум померилась грудью с известным актером-качкомВидео

13:57

"Зеленский пойдет на переговоры": престарелый фанат Путина Берлускони выдал бред о завершении войныВидео

13:33

Массированный обстрел Украины: оккупанты повредили 18 объектов, более 10 человек пострадалиВидео

13:31

Угроза "блэкаута": обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключенияВидео

13:28

Госпереворот в России произойдет благодаря ВСУ: Каспаров спрогнозировал смену власти в РФ

13:14

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

13:00

Гороскоп на завтра 1 ноября 2022: Овнам – успех, Девам – большая ссора, Козерогам – деньги

12:59

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на ваши черты характера, которые бесят окружающих

12:47

"Беспрецедентно": в ВСУ объяснили, благодаря чему ПВО сбила большинство ракет РФВидео

12:29

Из-за ракетного удара в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения: когда включат воду

Реклама
11:57

Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненыеВидео

11:54

Провел сутки в пути, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали оккупанта из Марий Эл

11:44

Санта Димопулос показала редкие фото обаятельного взрослого сына от Андрея ДжеджулыВидео

11:41

"Холостяк" Топольский прокомментировал хейт украинского дубляжа проекта

11:33

Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52Видео

11:20

"За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение": Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операциюВидео

11:07

Несмотря на отказ РФ от зерновой сделки, из портов Украины вышли 12 судов

10:55

"Варварские удары": в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в УкраинеВидео

10:33

Дорофеева прокомментировала свою беременность

10:29

РФ за утро спустила на ветер $650 млн: силы ПВО Украины сбили 44 из полсотни российских ракетВидео

10:19

Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФВидео

10:18

Как лучше сушить грецкий орех: главные правила и необычные лайфхакиВидео

09:54

Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

09:38

Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОПВидео

09:27

Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

09:23

"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

09:06

Хорошие русские Россию не спасут: только большая кровьмнение

08:47

Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и водыВидео

08:35

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди

08:30

Гороскоп на сегодня 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

Реклама
08:26

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из областиВидео

08:15

Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды

08:03

"Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить СШАВидео

07:12

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

06:47

Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISWВидео

06:36

Что делать с Путиным: объяснение на примере грязной, наглой, вонючей крысымнение

06:16

Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов: названы самые удачные и прибыльные дниВидео

06:10

Ноябрь будет адским: из каких 2 городов Украины стоит уехать, чтобы не попасть под месиво оккупантовВидео

05:20

Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолоданияВидео

04:13

"Наступает его конец": бывший посол Беларуси назвал самый большой страх ЛукашенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять