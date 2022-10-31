Яиц не будет ни по 70, ни по 100 грн: в 2023 популярный продукт может исчезнуть с прилавков в Украине

В 2023-м яйца могут исчезнуть с прилавков / Фото УНИАН

В Украине очень сильно подорожали яйца, но это еще не самое плохое. В 2023 году яйца и вовсе могут исчезнуть с прилавков магазинов. Причины назвал владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

По его словам, в настоящее время яйца несут постаревшие птицы, а производительность курицы зависит от ее возраста. Так как они не могут обеспечивать необходимых объемов, продукт резко подорожал. Летом птица несла 80%, а сейчас - 50%, и просто умирает, передает Европейская правда слова Бахматюка.

"Поголовье стареет. Когда наш инкубатор был на оккупированной территории, мы не могли завести родительское поголовье и инкубировать яйцо. Сейчас курица умирает. Мы держим старых кур, чтобы на рынке не было еще большего дефицита. Если не восстановить поголовье, то на следующий год произойдет еще большая катастрофа. Яиц не будет", – сказал владелец агрохолдинга.

"Мы поставили цель возобновить производство 50 миллионов яиц в месяц из 100 миллионов потерянных. Для этого нам нужно 3 миллиона взрослого поголовья и 420 миллионов гривен оборотных средств. Сейчас над этим активно работаем", - добавил он.

Как сообщал Главред, экономический обозреватель Богдан Слуцкий прогнозировал, что до конца года стоимость яиц может вырасти на 15-20% - до 100 грн за десяток.

Цены на продукты

Цены на продукты в Украине значительно выросли. Главной причиной тотального подорожания является оккупация украинских территорий, где выращивали сельскохозяйственную продукцию. В ноябре стоит готовиться к новому скачку цен.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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