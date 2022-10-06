Десяток будет по 100 грн: в Украине взлетят цены на яйца - эксперт

Цены на яйца в Украине взлетят до 100 грн за десяток / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

До конца года стоимость яиц может вырасти на 15-20% - до 100 грн за десяток. Так считает экономический обозреватель Богдан Слуцкий, сообщает РБК-Украина.

Он обратил внимание на то, что в августе приобрести яйца можно было за 28,5 грн, а уже в сентябре цены "взлетели" на 72% - до 49 грн. Даже сейчас тенденция не изменилась и этот продукт продолжает дорожать.

Эксперт убежден, что основной причиной такого подорожания является сезонный фактор, ведь в течение осени-зимы цена на яйца традиционно повышается, ведь на них растет спрос. К тому же, из-за войны значительно сократилась деятельность предприятий, которые занимались поставкой куриных яиц.

Эксперт подчеркнул, еще одним фактором является рост стоимости кормов, которые необходимы для кормления кур. Он добавил, что до конца года средняя стоимость десятка яиц будет на уровне 60 грн, а стоимость самой высокой категории - около 100 грн.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

По данным портала Минфина, средняя стоимость подсолнечного масла подскочила с 61,76 грн до 62,80 грн за 850 мл.

Другие новости: