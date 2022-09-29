80 гривен за десяток: в Украине рекордно взлетели цены на яйца

Цены на яйца в Украине / УНИАН, pixabay

Цены на яйца и подсолнечное масло в Украине снова повысились в супермаркетах.

По данным портала Минфин, средняя стоимость подсолнечного масла подскочила с 61,76 грн до 62,80 грн за 850 мл.

Куриные яйца прибавили в цене более значительно. В частности, десяток яиц подскочил с 31,84 гривен до 45-50 гривен.

А вот лоток в тридцать штук обойдется в 126,25 гривен, тогда как в прошлом месяце их можно было приобрести за 90,44 гривен.

При этом, десяток домашних яиц стоит от 75 до 80 гривен.

"До конца года и в конце зимы увидим цену по 50 гривен на яйца. Я говорю о том, что мы можем купить в магазинах - можно спрогнозировать что угодно кроме стоимости яиц. Потому что производители настолько колотятся между собой, что цена как раз растет в преддверии нового года. Она потом начинает спадать. Такая ситуация будет наблюдаться и сейчас: в декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - заявил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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