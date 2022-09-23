50 гривен за десяток: в Украине рекордно подорожают яйца и молочка

Цены на продукты в Украине / УНИАН, pixabay

Цены на продукты в октябре снова будут ползти вверх. Как говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, концу года ожидается подорожание по многим позициям.

По его словам, только подорожание яиц прогнозируется почти вдвое.

Как отмечает эксперт, в августе и сентябре цены на продукты были самыми низкими, а с октября они снова начнут постепенно расти. В частности, подорожают молочные продукты, овощи и яйца.

"Если посмотрим на стоимость в конце года и в начале весны, когда будут самые большие цены и по "молочке", и по овощам, то, если говорит о яйцах, то до конца года мы увидим цену за 50 гривен (за десяток - ред.). На картофель и овощи борщового набору, то самая большая цена будет в конце зимы - в начале весны, скорее всего, картофель приблизительно по 30 гривен (за кг - ред.)", - рассказал Дорошенко.

Он добавил, что самый большой рост цен наблюдался в первые четыре месяца войны. Далее цены тоже росли, но уже меньшими темпами.

Дорошенко подчеркнул, что нужно обращать внимание и на курс доллара, так как "когда он 42 или 48 - это есть разница для производителя и импортера". А большая часть овощей будет импортироваться в Украину, как и было в этом году. Стоит ждать повышения цен и на молочную продукцию.

"Дефицита точно не будет, хотя видим, что много продуктов, в том числе сыры или продукты с большим сроком хранения, завозятся из Европы. Поэтому, когда не будет хватать собственного молока для переработки, будем иметь большее количество европейской продукции по европейским ценам. Но молочная продукция в Украине уже несколько лет стоит дороже, чем в Европе, поэтому расти некуда, если не будет расти курс валют", - пояснил эксперт.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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