На украинских АЗС рухнут цены на бензин и дизель: чего ожидать в ближайшее время

Цены на бензин / pixabay

В ближайшее время Украина возобновит акциз на топливо, который был ликвидирован после начала полномасштабной войны.

Акциз составит четыре гривны за литр на бензин и дизель, и вдвое меньше - на автогаз.

Как пишет УНИАН, до войны акцизная ставка на бензин была в два раза больше.

По словам экспертов, украинцам не стоит бояться существенного повышения стоимости топлива после вступления в силу закона об акцизах.

"Власти должны активизировать проверки качества топлива и расценок на него на отечественных заправках и разобраться с работой нелегальных мини-НПЗ. Кроме того, мировой рынок нефти показывает неплохую динамику к снижению. Например, нефть марки Brent упала до 88 долларов за баррель, хотя в начале лета находилась на отметке 120 плюс", - говорится в сообщении.

Это довольно существенное снижение, которое должно подтолкнуть АЗС уменьшить расценки, даже когда снова заработают акцизы.

С возвращением акцизов на бензин, а цену топлива не будет имеет существенное влияние. Сейчас на АЗС литр бензина стоит 51-54 гривны, ДТ – 55-58 гривен, а газ по 25 гривен.

Акциз на горючее

Как известно, в марте парламент отменил налоговый акциз на горючее и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на горючее.

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