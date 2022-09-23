Цены на бензин в Украине: что ждет украинцев после возврата акциза

Цены на бензин в Украине / pixabay

В конце сентября 2022 в страну вернутся акцизы и НДС на топливо, согласно принятому в Верховной Раде законопроекту о возврате налогообложения топлива.

Первый заместитель Министра экономики Денис Кудин заявил, что это не должно стать причиной роста цены на топливо.

"По нашему мнению, время для частичного возвращения акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем", – рассказал он в эфире Единых новостей.

Чиновник отметил, что размер акциза составляет 3,5-4 грн. за литр, но именно на столько сейчас должна сократиться стоимость топлива в стране. Дело в том, что снижение цены топлива является общемировой тенденцией, связанной с падением цены на нефть.

Три месяца назад она достигала 120 долларов за баррель, а сейчас – на уровне 88 долларов за баррель, что является очень значительным снижение. Мировая экономика получила большую инфляцию в основном за счет роста цен на энергоносители. Правительства ведущих государств сейчас заинтересованные данным вопросом и занялись поиском пути, каким образом снизить цену.

Что будет с топливом в Украине

Кудин такж отметил, что в ближайшее время в Украине не будет дефицита топлива, рынок полностью обеспечен горючим. Более того, сейчас наблюдается профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита.

"Сегодня произошла полная диверсификация поставок, и Украина – это первая страна в Европе, полностью отказавшаяся от российских нефтепродуктов", - рассказал он.

Акциз на горючее

Как известно, в марте парламент отменил налоговый акциз на горючее и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на горючее.

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