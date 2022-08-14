УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза: комментарий эксперта

14 августа 2022, 16:50

После возвращения акциза на бензин и дизель цены на них на АЗС не вырастут. Эксперт Сергей Куюн отмечает, что еще есть потенциал для подешевления.

цены на бензин, цены на топливо
Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза / pixabay

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть акциз на ввоз импортного бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Однако ожидается, что цены на заправках в случае его принятия депутатами не вырастут. Об этом в комментарии порталу "РБК-Украина" рассказал топливный эксперт и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, ставка акциза в 100 евро за тысячи литров довольно незначительна ‒ потому-то и цены и не изменятся.

"Цены на бензин и дизельное топливо не отреагируют ‒ 100%. Возможно, немного подорожает автомобильный газ, но это тоже очень маловероятно", ‒ отметил Куюн.

Он также подчеркнул, что в июле вообще было снижение цен на топливо примерно на 170 евро за 1000 литров. И потому-то украинские импортеры продолжают закупать относительно дешевые нефтепродукты.

"Кроме того, благодаря этому цены на заправках еще имеют потенциал для снижения. Просто из-за акциза этот потенциал будет незначительным, то есть сократится не на 170 евро, а на 70", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
бензин дизтопливо
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:04

Как почистить и постирать перьевую подушку в домашних условиях: 10 главных правил

17:03

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

16:57

"Это не по-мужски": Украина жестко отреагировала на заявления Беларуси о "непричастности" к войнеВидео

16:50

Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза: комментарий экспертаВидео

16:41

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

Реклама
16:35

Оккупанты РФ накрыли Энергодар мощным огнем: есть раненые и разрушенияВидео

16:16

Дзидзьо и Пономарев "заставили" Огневич послать "русский корабль" в водное "эротическое путешествие"Видео

16:04

Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

15:59

"Окончательно непроездной": стали известны детали нового удара по Антоновскому мостуВидео

15:52

Арабский "Шейх" уничтожает оккупантов на фронте и тренирует воинов перед боем

15:40

"Я так просто не сдамся": Галкин начинает "войну" с россиянамиВидео

15:36

Будет сугбо "постель": Таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и ДорофееваВидео

15:33

Олимпийский чемпион зашкварился неожиданным заявлением о "хороших русских"

15:19

Репетиция освобождения Херсона: Пионтковский сказал, почему Путин "проглотил" взрывы в КрымуВидео

15:12

Польша прекратит выдачи виз россиянам - МИД страны

14:59

Умерла звезда сериала Беверли-Хиллз

14:55

Приметы на 15 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу и деньги привлечьВидео

14:44

"Офицеров прячут": командира защитников Мариуполя Прокопенко вывезли в РФВидео

14:38

Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой" из России

14:38

Били и желали смерти: в Швейцарии россияне и белорус напали на украинцевВидео

Реклама
14:36

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022: лучшие дни для садовода и огородника

14:21

Россия может начать ядерную войну, если будет загнана в тупик - Павел КлимкинВидео

14:18

Самый вкусный и простой пирог на Яблочный спас 2022: удивительный рецептВидео

13:58

Будет выглядеть как новое: эффективный способ отбелить постельное белье дома

13:57

"Унижение для россиян": Ермак раскрыл формулу победы над "русским миром"Видео

13:22

Уничтожены два Аллигатора: ВСУ сбили ударные вертолеты РФ Ка-52Видео

13:01

Хотят отправить под международный трибунал: пилоты РФ собирают компромат на командование - разведкаВидео

12:42

"Шаг к бунту в РФ": у Зеленского объяснили необходимость отмены виз для россиянВидео

12:08

Кремль распространяет фейки о "бесполезности помощи США": в СНБО ответили и объяснили планы РФВидео

12:04

"Не увидела добра": победительница "Битвы экстрасенсов" ошеломила кровавым прогнозом по поводу войныВидео

12:02

Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всехВидео

12:00

Что нельзя есть человеку: топ-5 продуктов, которые вредят организму

11:58

Обмен территорий на вступление в НАТО: у Зеленского жестко ответили КиссинджеруВидео

11:37

"Отказников - вал": оккупанты жалуются на "шваль" в рядах российской армии — ГУРВидео

11:36

Никакого обмена территорий - армию РФ просто вынесут вперед ногамимнение

11:31

На Запорожской АЭС есть угроза распыления радиации: один энергоблок отключен - ЭнергоатомВидео

11:23

Не стоит ждать ослабления боев: астролог рассказала, что будет в Украине осеньюВидео

11:17

Гороскоп Таро на неделю 15-21 августа: Девам – проблемы, Скорпионам – успех, Рыбам – деньгиВидео

10:52

Путин больше не хочет войны, но предложит "компромисс" – ГудковВидео

10:34

В КПЗ не попал: Гиркин ответил на слухи о своем задержании в КрымуВидео

Реклама
10:27

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

10:02

С кадилом и автоматом: в России будут готовить боевых батюшек для вооруженных сил

09:59

Оккупантов отбросили от двух поселков на Донбассе: ВСУ отбили штурм РФВидео

09:41

ВСУ смогут продвигаться вперед: Жданов назвал сроки, сколько оккупанты продержатся на ХерсонщинеВидео

09:32

Новая цель оккупантов: РФ "перерезает" стратегическую трассу на Донбассе - разведка БританииВидео

08:58

Наемников "кидают" на деньги: в США рассказали о массовом бунте в армии РФВидео

08:56

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2022: Тельцам – деньги, Близнецам – опасность, Девам – неприятные встречиВидео

08:53

Фейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценарияВидео

08:31

Новый удар на Херсонщине: прогремели взрывы в районе Антоновского мостаВидео

08:30

Как сохранить свеклу на зиму: ТОП-5 проверенных правилВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять