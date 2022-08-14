Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза: комментарий эксперта

Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза / pixabay

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть акциз на ввоз импортного бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Однако ожидается, что цены на заправках в случае его принятия депутатами не вырастут. Об этом в комментарии порталу "РБК-Украина" рассказал топливный эксперт и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, ставка акциза в 100 евро за тысячи литров довольно незначительна ‒ потому-то и цены и не изменятся.

"Цены на бензин и дизельное топливо не отреагируют ‒ 100%. Возможно, немного подорожает автомобильный газ, но это тоже очень маловероятно", ‒ отметил Куюн.

Он также подчеркнул, что в июле вообще было снижение цен на топливо примерно на 170 евро за 1000 литров. И потому-то украинские импортеры продолжают закупать относительно дешевые нефтепродукты.

"Кроме того, благодаря этому цены на заправках еще имеют потенциал для снижения. Просто из-за акциза этот потенциал будет незначительным, то есть сократится не на 170 евро, а на 70", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Тогда же эксперт, гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин заявил о том, что дефицит топлива продлится 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

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