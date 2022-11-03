169 гривен за десяток: цены на яйца в Украине бьют рекорды

В магазине Киева стоимость яиц просто шокирует. Когда снизят цены на яйца в Украине.
Цены на яйца в Украине бьют все рекорды. Как сообщают власти, цены попытаются стабилизировать.
Поголовье кур в Украине планируется увеличить на 35-40% (на 6,5 млн), чтобы снизить цены на яйца, сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По словам чиновника, рост цен на яйца почти остановился и по состоянию на 27 октября стоимость десятка составила 60,1 грн.
Для уменьшения цены и ее стабилизации производители восстанавливают поголовье птицы и планируют увеличить ее на 6,5 млн. Их посадят до конца года. С момента посадки до начала полноценного сноса яиц должно пройти 150 дней (пять месяцев). Тогда же следует ожидать снижения цен до экономически обоснованных.
Цены на яйца в Украине шокируют
Если в августе десяток яиц стоил около 30-35 грн, в сентябре около 40-45 грн, то в октябре их стоимость составляет уже от 60 грн за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 80-90 гривен.
Некоторые магазины взвинтили цены до 169 гривен за 10 штук.
Так в Telegram Киев Info, в столичном магазине яйца продают по заоблачным ценам.
Цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства, что составляет практически половину всего объема.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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