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Украинцев призвали запасаться продуктами: как взлетели цены на консервы

2 ноября 2022, 22:06

Если в октябре купить баночку консервов можно было за 56,46 грн., то теперь цена составила 57,70 грн. за 230 грамм.

Цены на консервы, цены на продукты
Цены на консервы / pixabay

Цены на продукты в Украине стремительно растут после призыва властей готовиться к самой тяжелой зиме и делать запасы продуктов.

По данным портала Минфин, стоимость консервированного зеленого горошка снизилась с 32,55 грн. до 31,99 грн. за 400 грамм.

Кабачковая икра изменилась в цене в зависимости от производителя. В среднем за месяц кабачковая икра консервированная весом 440 грамм подорожала с 48,45 грн. до 51,59 грн.

цены на продукты

Консервы рыбные "Сардины" прибавили в цене около 1 гривны. Если в октябре купить баночку консервов можно было за 56,46 грн., то теперь цена составила 57,70 грн. за 230 грамм.

Цены на продукты

Около 1,5 гривны прибавили в цене консервы "Шпроты". Цена за месяц выросла с 72,91 грн. до 74,60 грн. за 150 грамм.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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Украинцев призвали запасаться продуктами: как взлетели цены на консервы

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