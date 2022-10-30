Украину ожидает еще один резкий скачек цен на продукты: что подорожает больше всего

Цены в Украине / pixabay

​Цены на продукты и другие товары в Украине в ближайшие месяцы вырастут. Как сообщают в Госстате, стоимость будет меняться под действием различных факторов.

За девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране выросли на 21,8%. Одной из главных причин стала полномасштабная война с Россией.

Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен:

+27,4% - на товары продовольствия;

+23,7% - на бытовую химию и технику;

+19,5% - на алкоголь и сигареты.

Может подняться стоимость транспортных услуг на 27,3% из-за перебоев в энергетической сфере, что в свою очередь влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Это же может привести к скачку цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки – все, что может спасти в отсутствие света.

Стоит отметить, что за последний месяц серьезно подорожали одежда и обувь (9,8%), продукты питания (1,9%), бытовая техника (2,8%), а также образовательные услуги (7,1%).

Если рассмотреть девять месяцев 2022 года с января по сентябрь включительно, лидерами по темпам роста по официальным данным Госстата были следующие категории:

автомобильное топливо и смазки + 61,8%

продукты питания +27,4%

транспортные услуги +27,3%

предметы домашнего обихода, бытовая техника +23,7

алкогольные напитки, табачные изделия +19,5%

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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