Почти 300 гривен: стоимость сала в Украине достигла рекордных показателей

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Цены на продукты в Украине будут рекордными. За последний месяц заметно повысилась стоимость сала.

По данным сайта Минфин, соленое сало в среднем стоит 258,77 грн/кг, что на 37,09 грн больше, чем в сентябре.

Также подорожало домашнее сало. Цена с 176,31 грн выросла до 199 грн.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на сало могли подняться еще больше, но сдерживает их импорт.

"Цена зависит и от импорта продукции. Даже если общий объем импорта составляет 15% от общего количества мяса на рынке Украины", - сказал он.

Отмечается, что цены на свинину в 2022 году с января по октябрь выросли на 33% и составили в сентябре 164,30 грн. На сало цены выросли на 55% за аналогичный период времени и составляют 149,7 грн.

Что влияет на цену производства мяса

"Стремительное сокращение поголовья. Из-за боевых действий и вследствие оккупированных территорий поголовье свиней за 9 месяцев сократилось примерно на 10% в Украине", - говорит эксперт.

Также подорожала логистика и топливо для транспортировки.

"В результате на каждой производственной цепочке это дополнительные затраты. Рост цен на витамины и микроэлементы. Их цена также выросла в зависимости от страны снабжения примерно на 30%", - отметил он.

Осенью цены на продукцию растениеводства выросли, что влияет и на корма.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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