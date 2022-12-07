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ПВО РФ оказалась бессильна: неожиданные детали о дронах, атаковавших авиабазы РФ

7 декабря 2022, 15:12
Беспилотники, которые ударили по авиабазам оккупантов, использовали инерционные системы навигации для наведения на цели.
Последствия удара по российским аэродромам 5.12.2022
Последствия удара по российским военным аэродромам / Telegram

Стали известны новые подробности атаки на военные авиабазы РФ в Саратовской и Рязанской областях, с которых осуществляют вылеты бомбардировщики, наносящие удары по мирным городам Украины.

Беспилотники, которыми, вероятно, ударили по российским авиабазам 5 декабря, не являются советскими Ту-141 "Стриж" или дронами Укроборонпрома. Об этом идет речь в материале Financial Times.

В частности, неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны заявил, что атаковавшие российские аэродромы беспилотники "не являются ни моделями Укроборонпрома, ни модифицированными советскими, а скорее совместной инициативой правительства и частного сектора, которая способна "чаще" выпускать новые разработки".

Также, по словам источника, беспилотники использовали инерционные системы навигации для наведения на цели.

"Хотя они менее точны, чем GPS, но они не нуждаются в спутниковом соединении, поэтому их невозможно заглушить. Это усложнит их перехват и объясняет, как им удалось пройти через российскую ПВО", – отмечает издание.

В то же время один из украинских инженеров-разработчиков дронов для военных сказал FT, что беспилотники, вероятно использовавшиеся в последних атаках, могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры Ту-141 позволила бы поместить в корпус дрона более 50 кг. взрывчатки, возможно, даже 100 кг.

"По сути это была бы дешевая крылатая ракета", - добавил он.

Напомним, в России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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дроны военный самолет взрыв война России и Украины
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