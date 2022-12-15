'Ракеты и дроны': эксперт спрогнозировал, когда россияне массированно ударят по Украине

Вместе с ракетами российские захватчики могут запустить иранские дроны-камикадзе Shahed.

Россияне могут массированно ударить по Украине на следующей неделе / topcor.ru, kremlin.ru

В начале следующей недели российские оккупационные войска могут устроить новый массированный обстрел украинской критической инфраструктуры. Об этом рассказал военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан в эфире "24 канала".

"Если массированная атака РФ и будет, то, я думаю, в начале следующей недели, не раньше", - заявил Свитан.

Также Свитан добавил, что вместе с ракетами противник может запустить иранские дроны Shahed. Военный летчик подчеркнул, что "мы по "Шахедах" работаем до 100%, по ракетам – 80-85%".

"Есть уже определенные логистические проблемы у россиян после ударов по "Энгельсу", по "Дягилево", и они прекрасно понимают, что мы будем отслеживать движение носителей ракет к Уралу, как минимум, поэтому они будут сейчас, скорее всего, менять маршруты полетов самих ракетоносцев, ну и ракет. Изменение маршрутов может затянуть время подготовки удара", - пояснил эксперт.

Ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ. "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он.

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