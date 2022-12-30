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ВСУ штурмом выбили оккупантов из села в Луганской области: появилось видео

30 декабря 2022, 23:26
Сообщается, что в ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе.
Штурм оккупантов
Штурм оккупантов / скриншот KRAKEN

Спецподразделение Kraken показало, как украинские военные выбили войска РФ из поселка Новоселовское Луганской области.

Как сообщают в Kraken, часть оккупантов во время штурма была взята в плен.

"Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

По итогам боя поселок контролируется украинской армией.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сделал заявление о том, что глава страны-агрессора России Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие, а Москва наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако Путину не удастся остановить Украину.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что у армии Украины есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Украинские военные постепенно освобождают свои территории. Как полагает Гайдай, Луганщину придется долго освобождать, поскольку оккупанты РФ укрепились в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ проводят работу над освобождением Кинбурнской косы. Украинские военные проводят операцию в режиме тишины.

Российские оккупанты несут потери, но быстро пополняют свои силы.

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