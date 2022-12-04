ВСУ диктуют инициативу в Луганской области: уничтожают логистику и бьют войска РФ

Войска Украины на Луганщине ежедневно уничтожают склады и логистику врага - Череватый / 14 ОМБр Романа Великого

Ситуация на поле боя в Луганской области сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины диктуют инициативу. В районе некоторых населенных пунктов войска России пытаются атаковать, после чего несут большие потери и отступают. Уничтожается вражеская логистика. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что армия Украины контролирует ситуацию в Луганской области и диктует врагу инициативу. Оккупанты в районе некоторых населенных пунктов пытаются атаковать, но получают ответ, терпят большие потери и вынуждены отступать.

По словам военного, на Луганщине ежедневно уничтожаются склады врага и его логистика.

"Время от времени в районе некоторых населенных пунктов враг пытается атаковать. Однако он также получает ответ, терпит большие потери, отступает. Ситуация контролируемая, ежедневно фактически там уничтожаются склады, уничтожается логистика. Они (оккупанты – ред.) уже получили приказ не подходить к разгрузка своих артиллерийских боеприпасов ближе, чем на 1000 км к переднему краю. Потому что гарантированно она будет уничтожена. Ситуация напряженная, но контролируемая, и там больше инициативу диктует Украина", - подчеркнул Сергей Череватый.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сделал заявление о том, что глава страны-агрессора России Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие, а Москва наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако Путину не удастся остановить Украину.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что у армии Украины есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Украинские военные постепенно освобождают свои территории. Как полагает Гайдай, Луганщину придется долго освобождать, поскольку оккупанты РФ укрепились в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ проводят работу над освобождением Кинбурнской косы. Украинские военные проводят операцию в режиме тишины.

Российские оккупанты несут потери, но быстро пополняют свои силы.

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