glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ диктуют инициативу в Луганской области: уничтожают логистику и бьют войска РФ

4 декабря 2022, 11:42

Российские оккупанты в Луганской области получили несут большие потери – они пытаются атаковать, получают ответ и отступают, сказал Сергей Череватый.

ВСУ, война, украинские военные
Войска Украины на Луганщине ежедневно уничтожают склады и логистику врага - Череватый / 14 ОМБр Романа Великого

Ситуация на поле боя в Луганской области сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины диктуют инициативу. В районе некоторых населенных пунктов войска России пытаются атаковать, после чего несут большие потери и отступают. Уничтожается вражеская логистика. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что армия Украины контролирует ситуацию в Луганской области и диктует врагу инициативу. Оккупанты в районе некоторых населенных пунктов пытаются атаковать, но получают ответ, терпят большие потери и вынуждены отступать.

По словам военного, на Луганщине ежедневно уничтожаются склады врага и его логистика.

"Время от времени в районе некоторых населенных пунктов враг пытается атаковать. Однако он также получает ответ, терпит большие потери, отступает. Ситуация контролируемая, ежедневно фактически там уничтожаются склады, уничтожается логистика. Они (оккупанты – ред.) уже получили приказ не подходить к разгрузка своих артиллерийских боеприпасов ближе, чем на 1000 км к переднему краю. Потому что гарантированно она будет уничтожена. Ситуация напряженная, но контролируемая, и там больше инициативу диктует Украина", - подчеркнул Сергей Череватый.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сделал заявление о том, что глава страны-агрессора России Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие, а Москва наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако Путину не удастся остановить Украину.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что у армии Украины есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Украинские военные постепенно освобождают свои территории. Как полагает Гайдай, Луганщину придется долго освобождать, поскольку оккупанты РФ укрепились в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ проводят работу над освобождением Кинбурнской косы. Украинские военные проводят операцию в режиме тишины.

Российские оккупанты несут потери, но быстро пополняют свои силы.

Другие новости:

ВСУ войска России новости Луганской области война России и Украины Сергей Череватый
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

ВСУ ликвидировали спецназовца-казачьего атамана

11:42

ВСУ диктуют инициативу в Луганской области: уничтожают логистику и бьют войска РФВидео

11:23

После устранения Путина в России за власть будут воевать боевики Пригожина и Кадырова - историкВидео

11:18

ВСУ ликвидировали бездетного оккупанта-добровольца: вдова хочет родить от него после смертиВидео

11:00

Как отмыть ламинат до блеска: простая пошаговая инструкция для настоящих ценителей чистоты

Реклама
10:44

Путин заврался о причинах и последствиях: в Пентагоне указали коренную причину нападения РФ на УкраинуВидео

10:33

Ждала "русский мир" и оккупантов в Киеве: Анатолич озвучил позицию молчуньи Maruv по поводу войныВидео

10:05

ВСУ освободят левобережье Херсонщины, оккупанты понимают неизбежность поражения – ОК ЮгВидео

09:50

Поездка Шойгу в логово Лукашенко: в ISW раскрыли цель визита, связанного с УкраинойВидео

09:43

Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабряФото

09:42

С Путиным – в последнюю очередь: Макрон поговорит с Зеленским и еще двумя лидерами перед звонком диктаторуВидео

09:39

Религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запретуВидео

09:04

"Сорвать и задерживать": в США рассказали, как будут бороться с поставками оружия из Ирана в РФВидео

08:53

Путин удивлен провалом РФ, он может изменить цели в Украине – директор разведки СШАВидео

08:35

Испанские полицейские узнали, откуда в посольство Украины слали письмо со взрывчаткой

08:34

Забросали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук совершили нападение ночью

08:23

Нельзя жалеть ваньку, брошенного на убой в холодный окопмнение

08:21

"Гарантии безопасности для России": заявление Макрона стало частью информационной операции РФ – ISWВидео

07:36

Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронтеВидео

07:08

Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

Реклама
06:24

Мир смотрит на это и крутит пальцем у вискамнение

04:30

"Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

03:43

"Сделайте что-нибудь с ней": Волочкова показала расплывшуюся грудьВидео

03:05

Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

02:30

Генерал ВСУ спрогнозировал, освобождение какого города запустит деоккупацию Крыма

02:00

Раздетая Бритни Спирс поделилась своими интимными умениями

01:34

Можно ли спать с грелкой и чем она может быть опасна

00:20

"Под прицелом – мирные украинцы": глава Пентагона разнес РФ из-за войны в УкраинеВидео

03 декабря, суббота
23:33

"Дальность превышает 100 километров": Жданов рассказал, какие "плюшки" ВСУ могли получить от ЗападаВидео

22:59

Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - АрахамияВидео

22:26

"HIMARS в действии": генерал Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг КрымаВидео

22:20

Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятностиВидео

21:53

День заказа подарков Деду Морозу: что просить у бородатого и что дарить близким

21:50

Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздникВидео

21:38

Оккупанты выжидают: эксперт назвал 3 причины, почему РФ еще не устроила ракетный удар по УкраинеВидео

21:32

68-летняя Успенская вышла на сцену в обтягивающем порезанном комбинезоне

21:28

Доставлял хлопоты защитникам Бахмута: ВСУ ловко "приземлили" дорогущий истребитель оккупантов Су-34

21:13

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

20:42

Франция может принципиально отказаться передать Украине оружие: Макрон назвал несколько причинВидео

20:07

"А что случилось?": Могилевская жестко высмеяла ПутинаВидео

Реклама
20:06

"До последнего украинца или поляка": Лукашенко жалко пугает Украину продолжением войныВидео

19:21

Впервые с 1981 года: Леонтьев внезапно отказался от выступлений в России

19:20

Московская недоимперия зла потерпит историческое поражениемнение

19:09

"Готовьтесь к Ялте": на Банковой россиянам посоветовали забыть уже наконец о БахмутеВидео

19:08

Лепс оскандалился на своём концерте и нахамил поклоннице

19:07

"Это "подарок" для россиян": религиовед объяснил, что будет после запрета УПЦ МП в УкраинеВидео

19:05

Скорлупа сама отлетит: как правильно варить яйца, чтобы белок не приставал к скорлупеВидео

18:38

Не уксус и не лимонная кислота: домашнее средство идеально отмоет чайник до блескаВидео

18:32

"А что, сесть и плакать": Квиткову обвинили в получении удовольствия от жизни

18:19

Священники МП будут настраивать верующих против власти, но они ответят за свои "грехи" - религиоведВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять