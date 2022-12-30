'Это провокация': в Беларуси истерят из-за падения ракеты С-300 у границы с Украиной

В МО Беларуси рассказывают о прилетевшей с украинской стороны цели.

В Беларуси рухнула ракета С-300 / t.me/Hajun_BY

В минобороны Беларуси заявили о том, что упавшая в Брестской области ракета С-300 якобы может быть "умышленной провокацией Украины".

По словам начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева, Минск рассматривает несколько версий происшествия.

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", - заявил Казанцев.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси заявили о том, что не юге страны рухнули обломки ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

В РБ уже создали комиссию специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны, которая устанавливает причины падения, сообщают пропагандисты БелТА.

При этом называют 2 версии случившегося: "Залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону", и сбитие ракеты "в результате работы систем ПВО Беларуси".

Читайте еще: